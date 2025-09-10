政治油管博主的“权力”……动员政治家助力广告

朝野政界人士出演强硬支持层喜欢看的政治油管（YouTube）频道的频率正在增加，拥有数十万名以上订阅者的油管频道让政治家出演并用于露骨性广告的事情正在增加。有人指出，成为权力的强硬政治油管在内容和广告的区分模糊的情况下，把政界人士当作创造收益的手段，但没有明确的制裁手段。本月3日，共同民主党院内代表金炳基以检察改革相关主题出演了拥有63万名订阅者的执政党倾向油管频道《朴诗英TV》。在这一油管节目中，主持人在与金炳基进行对话时，登出了某功能性化妆品广告。该主持人一边播放金炳基的画面，一边说“镇静皮肤，总是OOOO（化妆品名）”，进行了2分多钟的化妆品说明。节目后来虽然再次进行了有关悬案的对话，但再次出现了保险相关广告等。在野党倾向的油管频道的情况也大同小异。本月2日，国民力量党最高委员金在原出演拥有131万名订阅者的油管频道高成国TV，参加一档特别对谈节目。在20多分钟的谈话中，下方广告持续播放黑山羊精华液和以改善糖尿病、血糖、记忆力的健康食品等内容。政界人士们虽然对这种露骨的广告感到不舒服，但表示只能出演。执政党的一名初选议员表示：“如果说现有媒体是和普通国民沟通的窗口，那么油管就是向强硬支持层宣传自己面孔的窗口。虽然有时会觉得与出演者意向无关的广告不方便，但考虑到粉丝群，很难拒绝出演提议。”卢武铉前总统的女婿、共同民主党议员郭相彦8日针对亲执政党倾向的油管频道表示，“油管权力正在行使政治权力”，批判了油管频道过度的影响力。郭相彦通过社交媒体表示，从去年9月开始到今年8月为止，从未出演过任何油管节目，“我不想向他们低着头从政”。金自炫记者、赵东柱记者 zion37@donga.com、djc@donga.com