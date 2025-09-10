美国：“继续查处非法滞留”……应全面调查当地工厂进行应对



在美国现代汽车-LG新能源合作电池工厂施工现场被捕的300多名韩国劳动者尚未获释的情况下，美国反移民政策负责人表示：“人们将看到更多的执法行动。”也就是说，这些工人回国后，在美国建设工厂的其他企业也有可能发生类似的事情。对此，韩国总统政策室长金容范表示：“已经用最强烈的语气向美国传达了国民感受到的共愤。”



被称为特朗普政府“边境沙皇”的边境安全总负责人汤姆·霍曼在一次采访中说：“我们将执行更多的查处行动。因为非法滞留是犯罪。”包括推进“让美国造船业再次伟大项目”的韩国造船企业在内，半导体、汽车、二次电池、钢铁企业的在美投资计划将同时受阻。



如果想在美国建设制造设施并启动生产系统，派遣韩国专家、劳工是不可避免的。因为在制造业基础崩溃的当地很难调配人力。由于美国加强签证审查，获得专门职业就业签证和派驻人员签证比登天还难。这就是被捕的韩国劳工多数拥有参加会议、签订合同的短期商用签证、旅游用电子旅行许可（ESTA）的原因。



事件发生后，大企业召回了派遣的人员，中断了出差，但这只是权宜之计。韩国政府向美国承诺3500亿美元对美投资基金和1500亿美元大企业投资，但未能妥善处理随之而来的签证问题。即使为时嫌晚，也应尽快对派往美国工厂的大企业及合作企业职员人数、滞留资格进行全面实态调查。还要得到保证，不让即将回国的300多名劳动者再次入境美国时受到不利影响。



遗憾的是，此前未能通过韩美首脑会谈得到扩大韩国劳工签证的承诺。还有人指出，与美国签订自贸协定时，韩国应该像澳大利亚和智利一样另行获得专业人才签证配额，这也是令人痛心的部分。以特朗普“如果美国没有（制造业所需的）人力，就有必要邀请专家进行培训”的发言为杠杆，此次应该摸索从根本上解决为扩大韩美经济合作而派遣韩国劳工的签证问题。

