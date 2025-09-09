巴黎市民齐唱《Kop：猎魔女团》主题曲 沉浸K-融合料理盛宴

“随着韩餐热潮席卷巴黎，本地韩餐厅已增至300家，但由韩国人经营的正宗韩餐馆实则不多。我们希望让巴黎市民真切体验到韩国传统酱料的独特风味。”法籍韩裔第三代、Primetime代表李在曜（音）于6日（当地时间）起在巴黎安德烈•雪铁龙公园举行为期两天的“K-Street Festival”活动现场如此表示。该庆典由旅法韩裔第二三代为主力的Primetime与巴黎15区签署谅解备忘录（MOU）共同举办，今年已迎来第五届。活动汇聚40余家当地企业的K-Food、K-Beauty等特色展位，通过韩食料理大赛、K-Pop模仿舞蹈及DJ表演等多元节目，两天内吸引约6万人次参与，其中约90%访客为10、20多岁的法国青年。活动高潮是以韩国传统酱料为主题的料理大赛。18位法韩籍厨师以酱油、辣椒酱、大酱等传统酱料为灵感，呈现创意融合料理。厨师龚明辉在7日决赛中凭借佐以大酱酱汁的融合五花肉牛排摘得桂冠。担任评审的埃里克•蒂卡纳主厨评价道：“完美展现了韩国传统大酱的醇厚风味。相较于泡菜，酱料更能与其他食材和谐共融，具有更广阔的拓展空间。”首尔米其林二星餐厅“权熟手”主厨权禹重作为特邀评审亮相亦引发关注。权主厨特地从首尔空运500人份传统酱料，于当日举办面向巴黎市民的品鉴会。他表示：“法国以需熟成的奶酪为核心食材，而韩国酱料同样经历植物性发酵过程，相信能获得良好接受度。目睹巴黎市民品尝酱料时的欣喜表情，预感韩式酱料即将风靡欧洲。”活动现场随处可见对全球热播剧《Kop：猎魔女团》的浓厚兴趣。当剧集OST《Golden》响彻会场时，法国青年纷纷涌向主舞台齐声合唱并即兴起舞。《Kop：猎魔女团》周边展位与防弹少年团（BTS）周边区同列最长队伍行列。因剧集取景地而备受关注的首尔市亦特设主题拍照区吸引游客。李代表感慨道：“韩裔第二三代幼时多因种族歧视遭受创伤，如今能如此自豪地彰显韩国文化身份，令人倍感欣慰。”柳根亨 noel@donga.com