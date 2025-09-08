“韩国队长”孙兴慜攻破美国队防线 助球队客场告捷

“孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）出色地引领了球队，其他队员也因此得以发挥出色。”韩国男子国家足球队主教练洪明甫（56岁）于7日在美国新泽西州哈里森体育画报体育场举行的访美友谊赛中，以2比0战胜美国队后，毫不吝啬对“队长”孙兴慜的称赞。凭借当天贡献1球1助攻的孙兴慜的出色表现，韩国队完胜2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯联合主办国美国。国际足联排名第15位的美国队，是自去年7月洪明甫就任主帅以来，韩国队（第23位）遭遇的对手中国际足联排名最高的队伍。洪明甫表示：“作为前锋出战的孙兴慜不仅完成了得分，还承担了第一道防守拦截线的任务。这场胜利将为我们国家队注入巨大力量。”自2018年起佩戴队长袖标的“最长寿队长”孙兴慜，在迎战美国队前深陷“队长更换传闻”。这是由于上月洪明甫主教练公布9月A级比赛国家队名单时表示：“（在世界杯正赛前夕）队长可能会变更，也可能不会。”在此背景下，在对阵美国队的比赛中以队长身份首发出战的孙兴慜发挥出了最佳水平，带领球队赢得胜利。上半场第18分钟，孙兴慜将同龄中场球员李在城（美因茨）的渗透传球用左脚射门转化为首开纪录的进球。这粒进球闪耀着携手国家队生涯逾十年的孙兴慜与李在城之间的默契配合。在韩国男子球员A级比赛历史射手榜上排名第二的孙兴慜，借此打入个人第52球，与该榜单第一名、前韩国国家足球队主教练车范根（72岁）的纪录（58球）仅差6球。孙兴慜在上半场第43分钟又助攻李东庆（28岁，金泉尚武）攻入追加进球。突入禁区的孙兴慜避开冲向自己的对方门将，轻轻送出传球，李东庆冷静地用左脚推射破门得分。孙兴慜于下半场第18分钟根据球队战术调整被替换下场。孙兴慜赛后表示：“我始终思考着如何能为球队作出贡献，并以此为目标进行比赛。每次入选国家队时，都希望展现出进步的面貌。”上月7日离开托特纳姆热刺（英格兰）加盟洛杉矶FC队的孙兴慜，每逢出战美国职业足球大联盟比赛时，都能获得韩国球迷的热烈助威。此役同样有大量韩国球迷来到现场高呼“大韩民国”，营造出主场般的氛围。孙兴慜转述道：“毛里西奥•波切蒂诺美国队主教练（53岁，阿根廷）跟我开玩笑说，‘还以为（这里）是韩国呢’。”洛杉矶FC俱乐部通过社交媒体发布了孙兴慜对阵美国队进球的消息，并附上了鼓掌的表情符号。过去在托特纳姆热刺将孙兴慜培养成世界级前锋的波切蒂诺主教练表示：“孙兴慜是如同我儿子（Son）一般的球员”，“我们今天对阵的是世界级前锋之一的孙兴慜。”2019年离开托特纳姆热刺的波切蒂诺主教练，曾执掌巴黎圣日耳曼（法国）和切尔西（英格兰）帅印，自去年起开始执教美国国家足球队。难得重逢的两人在开赛前拥抱致意。洪明甫主教练此役针对北美劲旅美国队试验了“三后卫”战术，在后场部署三名中后卫加强防守，依靠边翼卫参与进攻谋求反击。韩国队在下半场面对美国队的攻势一度陷入苦战，但凭借坚韧的防守和门将赵贤祐（34岁，蔚山现代）的神勇扑救，最终零封对手取胜。拥有德国父亲和韩国母亲的延斯•卡斯特罗普（22岁，门兴格拉德巴赫）于下半场第18分钟替补登场，成为首位代表韩国男子国家足球队出战A级比赛的外国出生混血球员。司职防守型中场的卡斯特罗普凭借积极的防守给人留下了深刻印象。洪明甫主教练满意地表示：“许久未见全体球员如此不惜体力、为胜利发挥拼搏精神的场面。”韩国队将于10日在美国田纳西州纳什维尔的吉奥迪斯公园球场迎战墨西哥队（国际足联排名第13位）。墨西哥队在7日于美国加利福尼亚州奥克兰对阵日本的友谊赛中，与对手0比0战平。鄭允喆 trigger@donga.com