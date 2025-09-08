在美韩人社团：“针对韩人的突袭查处令人震惊”……工厂建设暂停，工人不敢外出

“针对韩人的意图不明确，突如其来的查处让我们深为震惊。”在美国纽约开展移民权益活动的美洲韩人服务教育团体协议会局长金甲松（音）当地时间6日在与《东亚日报》通话时表示：“恐惧和愤怒正在席卷韩人社会。”美国移民执法人员4日闯入在美国被认为是海外跨国企业大规模投资事例之一的佐治亚州萨凡纳现代汽车-LG新能源合作电池工厂，逮捕并拘禁300多名韩国职员，此举导致以同盟国为对象的“没有安全地带”的认识正在迅速扩散。事件发生后，该协议会向萨凡纳紧急派遣职员，为被拘留的电池工厂职员为对象展开口译等支援活动。金甲松表示：“据了解，由于此次查处，整个佐治亚州的新工厂建设出现了很大的问题。据我所知，部分韩国企业为了以防万一，决定主动暂停工厂建设。”● 事件发生在多家韩国企业入驻的佐治亚州，“冲击更大”佐治亚州是韩国对美投资的据点。现代汽车集团（萨凡纳）、SK on（商务）、韩华Q CELLS（道尔顿）等110多家韩国企业进驻于此。美国国土安全部下属的移民与海关执法局、联邦调查局、缉毒局等联邦机关在韩国企业对地区社会贡献度较高的佐治亚州，针对韩国人协同展开了历代最大规模的非法移民查处，韩人社会感受到的背叛感也相当大。一名当地侨民说：“周末即将到来，一向韩国人多得站不下的Costco和市内餐厅街空空如也。”这名侨民还说：“很多韩国人因为担心不正当的查处而受损，决定暂时不出门。得益于韩国企业的投资，一些地区经济得到恢复，很有可能受到直接打击。”以亚特兰大为据点城市的佐治亚州，在美国50个州中是继加利福尼亚、纽约、得克萨斯、华盛顿、新泽西、伊利诺伊州之后，韩国人人数排在第七位的地区。根据“2023年在外同胞现状”，以亚特兰大为中心，居住在佐治亚州的韩裔美国人（公民权者）、永久居住权者、留学生、派驻人员等共10.2061万人。佐治亚州人口的1%左右。韩裔众议员萨姆·朴等佐治亚州议会民主党所属议员们指出：“这是被特朗普式恐怖和分裂政治所玷污的执法行动。是在故意针对为建设为佐治亚州的繁荣作出贡献的工厂而冒着生命危险工作的非白人劳工。”参议员安迪·金、众议员戴夫·明、众议员玛丽莲·斯特里克兰德等韩裔民主党议员所属的美国联邦议会亚太裔核心小组批评说：“为了凑满特朗普政府定下的驱逐配额，瞄准了非白人移民的工作岗位。”● 担心执法行动扩散到其他地区的韩系企业很多人担心，特朗普政府的大规模移民查处可能会以韩人企业为对象，扩散到其他地区。现代-LG新能源合作电池工厂查处行动的前一天3日，移民当局在加利福尼亚州洛杉矶的韩国城也展开了突袭查处。据悉，当天蒙面遮脸的海关与边境保护局执法人员出现在韩人拥有的洗车场，短短十多分钟逮捕了5名拉丁裔职员。韩国城移民劳工联合会发表批评声明称：“非人道的、突如其来的查处使社区陷入极度不安之中。”执法行动毫无例外都很粗暴和突然，这一点也助长了不安。移民当局在社交媒体上共享了给韩国职员戴上扎带手铐、排成一列接受翻包搜查的视频。特别是，有人指出，特朗普总统5日讲话称，“据我所知，（被捕的韩国人）是非法滞留者”，给部分特朗普支持层强烈主张的“外国人是罪犯”的种族歧视观点火上浇了油。金甲松表示：“最近移民当局的查处和逮捕，是以非白人移民社区为中心进行的。此次电池工厂事件也可以看作是表现‘让美国再次变白（Make America White Again）’的特朗普第二届政府查处移民的特性。”李智允记者、福克斯顿·萨凡纳=常驻美国记者 林宇善 asap@donga.com、iamsun@donga.com