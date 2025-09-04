金正恩与习近平“阅兵式上关系密切”……试图趁美中矛盾恢复朝中关系

朝鲜国务委员会委员长金正恩时隔6年零8个月再次与中国国家主席习近平举行首脑会谈，试图恢复朝中关系。金正恩去年通过与俄罗斯的首脑外交构筑战略同盟关系，现在又打出了恢复相对疏远的朝中关系的牌。也有分析认为，在美国和中国矛盾激化的情况下，朝鲜试图钻空子，在国际社会上显示存在感，展示核保有国地位。● 预计会强调朝中战略沟通和高层交流金正恩和习近平当天出席阅兵式后，在钓鱼台国宾馆举行首脑会谈。这是两人自2019年1月以来首次对面而坐。当时，金正恩在预定在越南河内举行第二次朝美首脑会谈一个月前，为了进行事先协调，他前往北京会见了习近平。金正恩在会谈前就表现出与习近平的密切关系。中国以等同于俄罗斯总统普京的最高礼遇迎接了金正恩。从金正恩下车的场面到继普京之后第二个进入会场，中国中央电视台进行了集中转播，习近平与金正恩双手相握热情相迎。习近平夫人彭丽媛还用韩（朝）语对金正恩说“很高兴见到你”。在前往天安门岗楼的过程中，金正恩一直笑着与习近平亲切交谈的场面，也持续出现在报道中。据推测，在此次朝中首脑会谈中，双方可能讨论了激活一度见疏的高层交流的问题。两国很有可能就解决新冠疫情和6年多来僵硬的关系，使首脑外交走上正常轨道达成了协议。韩国国家安保战略研究院责任研究委员朴炳光认为：“此前左右朝中关系的最重要外交形态是首脑会谈，习近平主席一直强调加强朝中高层交流。”也有分析认为，在高层交流之外，双方还谈到了要加强战略沟通。这再次确认了在朝美首脑会谈、韩朝首脑会谈等重大外交活动或核试验等重大事件发生时，从冷战时代起朝中之间进行事前讨论的传统。● 金正恩为巩固核保有国地位而拼图对于金正恩来说，此次朝中会谈是继俄罗斯之后，与中国重新确立关系，从而完成对抗美国的“朝中俄三角联盟”的最后拼图。在美中矛盾和国际制裁局面下，朝中关系一直保持一定的紧张和距离，但通过此次会晤，可以说奠定了从中国获得实质性经济和外交支援的基石。韩国政府内部认为，在乌克兰战争走向终战局面的情况下，朝鲜对仅凭与俄罗斯的安全合作感到局限，为了分散外交孤立和危险，选择了恢复朝中关系。金正恩和习近平的会谈在美中对抗中中朝双方的战略利益相吻合，这一点也值得关注。朝鲜为了巩固美国缓和制裁乃至武力化的局面，利用中国，中国也作为缓解韩国、美国、日本安保合作体制压力的缓冲器，试图恢复与朝鲜的合作。金正恩访华和朝中首脑会谈等行程中也有巩固朝鲜有核国地位的意图。以与习近平同等的会谈场面为基础，中国将缓和此前一直坚持的“朝鲜无核化原则”，间接地表现出将接受现实性的核冻结，进而承认拥核的信息。即，依靠中国和俄罗斯安理会主要常任理事国的保护伞，朝鲜构建起在保留核武器的情况下也能与主要国家首脑平等会谈的“正常国家形象”，同时跨越美国主导的制裁体制。还有人提出，今后在与美国总统特朗普的对决中，有可能将此作为杠杆。申나리 journari@donga.com