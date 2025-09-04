《K-Pop恶魔猎人》收视超越《鱿鱼游戏》 创奈飞历史最高观看纪录

奈飞平台动画片《K-Pop恶魔猎人》（见图）超越《鱿鱼游戏》第一季，创下奈飞历代内容最高观看纪录。据奈飞官方网站3日数据统计显示，《K-Pop恶魔猎人》累计观看次数已达2.66亿次。这一数字超越了此前位列历代第一、第二的《鱿鱼游戏》第一季（2.652亿次）和《星期三》第一季（2.521亿次）。至此，《K-Pop恶魔猎人》成为奈飞电影与节目等所有内容类别中观看量最高的作品。《K-Pop恶魔猎人》的冠军纪录短期内难以被打破。奈飞统计作品上线91天内的累计观看次数，据此评选最受欢迎影视作品。今年6月20日上线的《K-Pop恶魔猎人》距统计截止尚有两周时间，其累计观看量有望突破3亿次。《K-Pop恶魔猎人》原声带（OST）热度持续不减。美国公告牌当地时间2日通过榜单预告文章宣布，歌曲《Golden》与上周相同，继续位居主流单曲榜“Hot 100”首位。至此，《Golden》已累计三周问鼎该榜冠军（非连续登顶）。截至上周，公告牌Hot 100榜单共计收录12首K-POP歌曲。其中仅《K-Pop恶魔猎人》原声带（OST）就占据8席，包括《Golden》、《Your Idol》（第4位）、《Soda Pop》（第5位）、《How It's Done》（第10位）等。本周Stray Kids乐队的《CEREMONY》以第52位新晋入榜，使得该榜单K-POP歌曲数量有望增至13首。演唱《Golden》的歌手们还受邀出席美国大众音乐颁奖礼。据“2025 MTV音乐录像带大奖（VMA）”官方社交平台2日消息，剧中虚拟女团“Huntrix”的演唱者李载、蕾伊•阿米与奥黛丽•努娜将作为颁奖嘉宾，出席7日在纽约UBS体育馆举行的VMA颁奖典礼。李载在VMA发布的视频中表示：“非常荣幸能参与此次盛典，期待与各位在颁奖礼相见。”金泰彦记者、史智媛记者 beborn@donga.com、4g1@donga.com