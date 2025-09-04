朝鲜梦想达成“与特朗普的交易”，与中国、俄罗斯结成“沙堡联盟”



3日，在北京天安门广场举行的纪念中国战胜节80周年的阅兵式上，朝鲜国务委员会委员长金正恩和俄罗斯总统普京并列站在习近平主席的左右两侧。这是自1959年以后时隔66年，朝鲜-中国-俄罗斯最高领导人再次聚在一起，展示“反美国、反西方联盟”。习主席在演讲中表示：“中国不屈服于强权，不怕暴力。中华民族的伟大复兴不可阻挡。”



在阅兵式上并排而站的朝中俄三国领导人的形象，象征性地表现出了对抗美国和西方的权威主义独裁者之间的密切关系。有分析认为，随着美国主导的一极体制发生动摇，开始挑战霸权的中国将反西方阵营聚集在一起炫耀势力，这无疑是在正式宣告新冷战时代开始的信号弹。美国总统特朗普再次执政后，更加粗暴的美国式单边主义进一步加速了这种三者的团结。



但是，从朝中俄三国的处境和志向来看，很难避免“这只是为了眼前的利益而临时贴近”的指责。中国与美国争霸，希望成为新秩序的主导者。这与因战争和挑衅而被孤立的俄罗斯和朝鲜的处境截然不同。虽然眼下和俄朝在一起，但势必会与其侵略性、好战性保持距离。俄罗斯迫切需要朝鲜派兵和中国的侧面支持来打乌克兰战争。但它既没有余力向朝鲜支付代价，也不想把国际秩序的主动权拱手让给中国。



事实上，朝鲜是这种在中俄之间谋取利益的最大受益者。对金正恩来说，此次阅兵式是与中俄领导人并肩而站的国际多边舞台首秀。他甚至还带上年幼的女儿，展示了接班人的构图。朝鲜不仅通过向俄罗斯派兵获得了丰厚的代价，现在还着眼于战争结束以后，试图改善疏远的朝中关系。



对于想法各不相同的朝鲜-中国-俄罗斯首脑来说，与特朗普总统的潜在交易是另一个变数。与三国领导人都有“非常好的关系”的特朗普总统已经与普京总统进行了会谈，并预告将与习主席会面。他对金正恩也不断伸出对话的手势。在各自梦想着与美国讨价还价的情况下，背叛和脱离可能是三角联盟的既定未来。



目前，源自美国的不确定性、中俄强国的挑战、流氓政权的挑衅等，世界处于无法预测的混乱之中。今后国际秩序究竟是新冷战体制、多极体制、强国勾结体制，目前尚不得而知。但可以肯定的是，韩国现在比任何时候都更应该密切关注局势，积累自强力量，调整战略和策略。

