金河成频繁受伤，7个月后便再度改换门庭转战亚特兰大勇士

美国职业棒球大联盟（MLB）选手金河成（30岁）于近日从坦帕湾光芒队转会至亚特兰大勇士队。亚特兰大勇士队球团2日宣布：“已通过让渡程序从坦帕湾光芒队引进游击手金河成。”金河成在上赛季结束后获得自由球员（FA）资格，从圣迭戈教士队转会至坦帕湾光芒队，但因频繁伤病仅在7个月后便再度更换球队。金河成去年8月效力于圣迭戈教士队期间右肩受伤接受手术治疗。虽于今年7月5日通过对阵明尼苏达双城队的比赛重返赛场，但仅21天后（26日）便再度进入伤病球员名单（IL）。其问题在于腰部疼痛。虽于上月2日重返赛场，但20天后又因腰部疼痛被列入伤病名单。金河成在坦帕湾光芒队出战24场比赛，仅取得击球率0.214、2记本垒打、5个打点的惨淡成绩。坦帕湾光芒队球团总裁埃里克•尼安德表示：“考虑到球队实际上面临季后赛晋级困难的成绩（68胜69负），我们认为让新秀卡森•威廉姆斯（22岁）担任游击手，比等待金河成恢复正常状态更有利于球队的长远发展。"亚特兰大勇士队本赛季同样表现不佳。作为国家联盟（NL）东部赛区代表强队的亚特兰大勇士队，截至当日以62胜75负（胜率0.449）的成绩在分区5支球队中位列第4。最关键的是球队的游击手位置持续遭遇进攻乏力问题。本赛季伊始担任首发游击手的奥兰多•阿西亚（31岁）因击球率仅0.194，在出战14场比赛后即遭球队解约。此后尼克•艾伦（27岁）虽担任游击手出战127场比赛，但击球率仍停留在0.222。亚特兰大勇士队期待金河成能在游击手位置提升球队的进攻能力。作为2023年多面手位置金手套奖得主，金河成已具备经检验的防守能力。此外直至去年他已连续三年实现两位数本垒打纪录，兼具长打能力。尽管亚特兰大勇士队需支付金河成本赛季剩余年薪200万美元及下赛季1600万美元的高额年薪，但该球队资金实力雄厚，队内年薪超1000万美元的球员已达9名，这亦成为促成此次转会的因素之一。赵英宇记者 jero@donga.com