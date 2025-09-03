特朗普向主张“败选系选举舞弊”的朱利安尼授予总统自由勋章

“我将向历史上最伟大的纽约市市长、伟大的美国人朱利安尼授予‘自由勋章’。”美国总统唐纳德•特朗普于1日宣布，将向曾担任其私人律师、并于1994至2001年间执掌美国最大城市纽约的鲁迪•朱利安尼前市长（81岁）颁授平民最高荣誉“总统自由勋章（Presidential Medal of Freedom）”。他补充说明颁奖日期及地点等细节将另行公布。朱利安尼前市长因持续主张特朗普总统败选的2020年大选存在“选举舞弊”，最终被吊销律师资格，并因巨额赔偿金而申请个人破产。“总统自由勋章”是曾授予民权运动领袖马丁•路德•金牧师、卸任后的罗纳德•里根前总统等人的荣誉奖项。尽管面临各种政治争议，特朗普总统仍表现出对朱利安尼前市长的强烈信任，并于今年6月任命其为国土安全部下属咨询委员。此次授勋亦可视为这种信任关系的延续。意大利裔的朱利安尼前市长1944年出生于纽约布鲁克林。毕业于纽约大学法学院后从事法律工作。1983年就任纽约南区联邦检察官期间，他在暴力犯罪猖獗的纽约清剿了主要黑手党组织，并大刀阔斧调查华尔街各类白领犯罪，获得极高声望。他乘势于1994年在民主党票仓纽约以共和党身份罕见当选市长。2001年“9•11恐怖袭击”发生时，虽正罹患前列腺癌仍亲临恐袭现场指挥救援及重建工作，被誉为“美国市长（America’s Mayor）”。有分析认为特朗普总统此次授勋亦与9•11事件相关。此举意在恐怖袭击24周年前夕凝聚核心支持群体强硬保守派选民，并重申大选舞弊主张而刻意选用朱利安尼前市长。朱利安尼前市长因在2020年大选期间散布选举舞弊阴谋论及传播各种不实主张，被纽约、首都华盛顿等多地吊销律师资格。去年7月法院判决其赔偿1.48亿美元（约2072亿韩元）。因无力支付该笔赔偿，他已申请个人破产。朱利安尼前市长于上月30日在新罕布什尔州遭遇交通事故，导致脊椎骨折、多处撕裂伤及挫伤等伤势。部分支持者提出“可能系蓄意事故”的阴谋论，但遭朱利安尼本人否认。安奎英记者 kyu0@donga.com