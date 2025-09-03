金正恩抵达北京……朝中俄构筑“三角互助”

朝鲜国务委员会委员长金正恩为出席中国战胜节（抗日战争胜利纪念日）80周年纪念活动，2日抵达中国北京。金正恩将于3日上午与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京并排在中国北京天安门广场城楼观看阅兵式。在中国正在扩大反美联盟的情况下，朝中俄三国首脑齐聚一堂，加强应对韩美日的合作体制。韩国国家情报院表示：“金正恩有可能为了炫耀朝中俄联合而采取破格行动。”金正恩2日下午抵达中国北京，开始访华日程。金正恩前一天下午乘坐专列从平壤出发，2日凌晨通过朝中边境，当地时间下午4时左右抵达北京站。此次访华随行人员包括外务相崔善姬、劳动党国际部长金成南、劳动党副部长玄松月等。这是金正恩首次登上多边外交舞台，访华期间预计将与习近平、普京等举行双边会谈。此前，习近平和普京2日在北京人民大会堂举行双边会谈，显示了团结。这是习近平5月为参加俄罗斯战胜节（苏联卫国战争胜利日）80周年活动在俄罗斯会见普京后，两国首脑时隔4个月再次会面。据俄罗斯官方通讯社俄新社报道，普京在当天的会谈中表示：“两国密切沟通反映了两国关系达到前所未有的高水平的战略性质。”习近平则回应说：“中国准备与俄罗斯一道，在两国人民发展中相互支持。中俄关系经受住了国际形势的考验，正在成为典范。”金正恩1日离开平壤之前，访问了洲际导弹相关研究所。据朝中社2日报道，金正恩前一天访问导弹总局下属的化学材料综合研究院研究所，了解了碳纤维复合材料生产工程和大功率导弹发动机生产情况。报道称，“利用碳纤维复合材料的新型固体发动机的最大推进力是1960千牛，计划用于洲际弹道导弹‘火星炮-19’型系列和下一代‘火星炮-20’型洲际弹道导弹。”朝鲜公开表示，正在对去年10月试射的“火星-19”型洲际导弹进行改良，开发“火星-20”型。分析认为，金正恩此举是继7月31日检查导弹自动化生产工程后，旨在访华前展示“拥核国”地位。權五赫 hyuk@donga.com