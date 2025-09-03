制造不安未来的人工智能犯罪，正面攻击并不是唯一答案



今年7月，30多岁男性金某因利用人工智能技术制作并传播淫秽物被移交审判，但被判无罪。金某把从社交媒体“电报”上获取的成年女性的脸部照片合成人工智能，制作并传播淫秽物。这属于《性暴力处罚法》规定的涉嫌发布虚假影像制品。通常也被称为“深度造假处罚法”。



他之所以被判无罪，是因为深度造假处罚法存在漏洞。金某方面在审判过程中主张：“不知道（合成对象）是谁。有可能不是实际存在的人物，而是人工智能程序制造的假想人物。”要想通过深度造假处罚法进行处罚，淫秽物中的对象必须是能够反对制作淫秽物的“人”。但如果不是实际人，而是人工智能生成的人物，就不能持有这样的意见，不能进行处罚。



法庭遵循了“疑罪以被告利益为重”的法律格言。法庭在判决书中指出：“仅凭检察官提交的资料，难以证明该事件（存在受害者）的公诉事实是合理的怀疑。”不过，法庭表示，“现实是，随着照片和影像技术的发展，难以区分真实照片和人为合成照片”，吐露了技术发展带来的法律判断困难。



在此判决中，值得反复思考的地方就是这里。翻开判决书，被告人和法庭都没有断言受害者实际上不存在。也就是说，有可能存在实际存在的受害者。只不过，调查机关没有明确证明这种可能性而已。



因此，笔者想起了不安的未来。因违反深度造假处罚法而接受审判的被告人无视真相，提出“受害者不是实际人物”的理论。如果不把案件交给有实力和意志的调查官，那么这些案件很有可能被判无罪。也就是说，即使制定了深度造假处罚法，也无法运用。



在最近一起“虚假电话”事件中，美国的回应也因此值得关注。选举战略家斯蒂芬·克雷默去年1月用人工智能制造出前总统拜登的声音给选民打电话，传播了有关投票的虚假信息。当时正是美国总统候选人竞选拉开帷幕的时候。经过调查当局的追踪，克莱默和律师团主张，电话中的声音没有直接提到自己是拜登，因此不是冒充。陪审团接受了这一要求。虽然不是性犯罪，但属于利用人工智能扰乱社会秩序，却被判无罪，从这一点来看，与金某事件有共同之处。



但克雷默却高兴不起来。美国联邦通信委员会对他处以600万美元（约83亿韩元）的罚款。他给选民打的电话中包含虚假发信人信息，这违反了通信规定。虽然避免了刑事处罚，但这是通过行政限制追究责任的事例。在犯罪比法律更接近人工智能的世界里，并不是只有正面攻击才是对策。

