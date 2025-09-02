Stray Kids连续七次登顶“公告牌二百强”专辑榜

“难以置信，有点晕乎乎的。既光荣又神奇。真心感谢喜爱我们音乐的朋友们。”（Stray Kids，见图）韩国流行音乐男子组合“Stray Kids”第七次登顶美国公告牌主专辑排行榜“公告牌二百强”专辑榜。这是21世纪全球音乐团体中的最高纪录。根据公告牌当地时间8月31日发布的榜单预告文章，Stray Kids于8月22日发行的第四张正规专辑《KARMA》在发行首周便登上公告牌二百强专辑榜首位。此前该纪录由Stray Kids、防弹少年团（BTS）、林肯公园和戴夫•马修斯乐队共同保持，均为六次夺冠。由方灿、李旻浩、徐彰彬、黄铉辰、韩知城、李龙馥、金昇玟、梁精寅组成的Stray Kids自2022年凭借迷你专辑《ODDINARY》首次登顶公告牌二百强专辑榜后，至今发行的七张专辑均夺得该榜单冠军。所有入围该榜单的专辑持续蝉联榜首，这在公告牌历史上唯Stray Kids独有。Stray Kids本周榜单成绩相当于31.3万张专辑单位。公告牌二百强专辑榜通过综合实体专辑销量、流媒体播放次数和数字音源下载量等数据换算为专辑单位。Stray Kids时隔两年两个月发行的正规专辑《KARMA》收录包括主打曲《CEREMONY》在内的11首歌曲。其经纪公司表示：“成员们将不受内外冲突与压力动摇、自主开拓成长道路的叙事脉络融入专辑之中。”此外，奈飞动画《K-POP恶魔猎人》原声带（OST）专辑在公告牌二百强专辑榜连续五周位列第二。史智媛记者 4g1@donga.com