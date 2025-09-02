倘若山中无虎，便可享太平？



英国推理小说家弗雷德里克•福赛斯（1938∼2025年）曾是英国广播公司（BBC）、路透社等媒体机构中从事深度卧底采访的记者。他以自身采访经历为基础创作惊悚作品，赢得了世界级声誉。其作品以写实风格著称，据说在描绘某座城市风貌时，连街角的烟草铺都原封不动地采用真实场景。虽有人对其强烈的政治倾向表示反感，但事实上他在批判现实世界中冷酷的国际政治等现象时，从不区分体制。



虽是其早年作品，但有一部以缓和政策启动、冷战体制渐趋瓦解时期为背景的小说。冷战结束后各国着手精简情报机构，就连曾被提名为英国对外情报部门军情六处（MI6）下任局长的优秀特工，也未能躲过结构调整的利刃。当完成最后任务退役的主人公在乡间垂钓时，突然传来世界各地爆发局部战争的新闻。小说以主人公听闻消息后放声大笑的场景作结。



因未阅读其后创作的作品，不知主人公是否重新复职大显身手。但这个场景令我记忆深刻。并非出于对福赛斯的敬仰，而是因为见过太多相信只要美苏等霸权国家消失世界就会和平的知识分子。令人意外的是，其中不少人甚至相信世间所有不合理与恶行也将随之消散。



令人费解的是，无论用多少历史案例说明，持有此种信念者绝不会改变想法。其中多数人竟是历史学者。近期美俄中等国忙于自保之际，部分国家战火纷飞。最近哥伦比亚与委内瑞拉局势亦显异常。莫非这是因为霸权国家尚未完全消失之故？

