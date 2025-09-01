创农归农博览会，“确认走向世界的K农业潜力”

8月31日，韩国最大的创农归农博览会“2025 A FARM SHOW（A-farm）”落下了为期三天的活动帷幕。有评价认为，此次活动以“K（韩国）农业的力量，我们培养”为主题，在首尔瑞草区aT中心举行，确认了韩国农业克服酷暑、暴雨、开放压力等，走向世界的可能性。今年迎来第12届的A-farm，拥有历届最大规模的350个展位。在酷暑中，为了获取创农、归农的信息，有4万人涌向了活动现场。不仅是政府机关和地方自治团体，青年农夫、人工智能农业技术开发公司、全球连锁企业也齐聚一堂，介绍了利用韩国农产品的多种创意。特别是，在现场见到的青年农人之间互相分享经验，并接连收到“前辈农夫”的建议等，成为了“创农的网络平台”。参加活动的农业人士表示：“这是与了解K农业潜力的人进行沟通并获得力量的机会。”寻找销路的青年农民们表示，迫切需要宣传自己农作物的这种机会。农协青年农夫士官学校出身、栽培欧洲生菜的“Ssamlad”代表姜成辉（音，33岁）表示：“消费者可以品尝到自己栽培的产品，也可以直接进行沟通，意义深远。希望青年农人能够增加与企业或地方自治团体进行共赢合作的机会。”金秀贤记者 newsoo@donga.com