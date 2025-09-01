金正恩即将访华，朝鲜驻华大使馆悬挂金色国徽代替国旗

“再准备点什么呢？饮料也得买了。”8月30日，在中国北京市朝阳区的朝鲜驻中国大使馆前。戴着朝鲜国旗徽章的人们以“两人一组”的方式在大使馆周围巡逻，并进行了这样的对话。使馆一名女职员正在给出入口的大型铁门洒水打扫卫生。虽然是周六，但使馆内部似乎正在施工，还传出钢筋相撞的声音。记者还看到工人们将施工使用后剩下的板子和钢筋等转移到使馆外的场面。使馆正面上方悬挂的朝鲜国旗也变成了金色和红色的朝鲜国徽。朝鲜国务委员长金正恩为了参加3日在北京举行的中国阅兵式，决定自2019年之后时隔6年再次访问中国。从中可以感受到，在金正恩访华之前，朝鲜驻华大使馆全体开始大规模迎接准备。中国也加强了北京全市的检查。记者当天在使馆周围还看到了多名被推测为公安的中国人。他们拿着写有检查清单的文件，好像事先检查了各种路线。特别是金正恩可能乘坐列车抵达北京的北京站大幅加强了警戒。当局专门针对到达车站的人设置了检查站。当局一般会检查乘坐火车的乘客的随身物品，但下车后离开车站时不会检查。考虑到这一点，这是非常罕见的。天安门广场一带已经铺满了数万个座位。记者还发现，工人们正在擦拭金正恩、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等各国首脑登上的天安门城楼各处。金喆仲 tnf@donga.com