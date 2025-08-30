金安迪称“美国国会亦对韩美首脑会谈表示欢迎”

作为首位韩裔美国参议员暨外交安全专家的民主党议员金安迪（新泽西州，照片）近日就韩美首脑会谈评价称：“很高兴看到两国总统之间展现出强有力的协作关系。”他还透露，对于李在明总统访问华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）时表示“安美经中（安全靠美国、经济靠中国）战略已难以为继”的发言，“参议院和行政部门的众多人士都对此给予高度肯定”。金议员于28日（当地时间）在华盛顿国会大楼举行的韩国特派记者团座谈会上表示“韩美首脑会谈展现出非常强有力的共同语言与意志”，并作出上述表态。他同时对美国总统唐纳德•特朗普宣布将出席10月底在庆尚北道庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，以及两国总统强调韩美日三边合作等举措给予积极评价。他特别指出，美国华盛顿朝野对此番首脑会谈的反应总体积极。金议员透露：“与参议院（部分）两党议员进行交流时，他们（对韩美首脑会谈）持非常肯定的态度”，“他们认为李总统能够与特朗普总统、白宫建立良好关系。”他还注意到韩国在造船领域展现的韩美合作意愿，以及早在特朗普政府上台前就表现出的对美投资意向。他表示：“（对于韩国对美投资等举措）各方均持积极态度。从白宫到国会人士都反馈了良好反响。”关于李在明总统明确表示难以轻易同意的驻韩美军战略灵活性问题，他阐明：“美国在确保驻韩美军战略灵活性的同时，可通过‘延伸威慑’协助防御朝鲜半岛。”这意味着随着中国崛起导致东亚安全格局发生变化，韩国也需要配合驻韩美军的战略灵活性。但他强调，部分人士提及的驻韩美军裁减必须以韩美双方协议为前提。他表示：“我认为除非韩美另行达成协议，否则不应改变驻韩美军兵力规模”，“若未经与韩方事先磋商而由美国单方面采取行动，将会向我们的竞争对手和敌人传递关于韩美同盟状况的错误信号。”另悉，白宫发言人卡洛琳•莱维特当日表示：“特朗普总统计划于下月23日在纽约举行的联合国大会上发表演讲。”鉴于李在明总统也有望出席联合国大会，观测认为两国领导人可能再次举行会晤。林雨宣 imsun@donga.com