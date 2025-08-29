美国军舰制造之路已开启……要让“让美国造船业再次伟大”成为同盟升级的机会



韩国造船企业有望在韩国建造美国军舰。因为特朗普政府正在研究绕过“美军舰艇只能在美国和由美国企业制造”的法律。如果这一方案成为现实，两国首脑达成协议的“让美国造船业再次伟大（MASGA）”项目有望成为加快步伐、使韩美同盟更上一层楼。



据悉，美国海军部向韩国政府转达了特朗普总统最早可在今年内下达放宽禁止在海外建造美国军舰、船体、部件的《伯恩斯-托莱普逊法》的行政命令的立场。与美国国内港口间货物运输只使用美国产船舶的《琼斯法》一起，这一法案是阻碍韩美造船业合作的两大限制之一。虽然美国国会已经提出了放宽这些限制的法案，但无法承诺通过与否或时间，因此正在寻找通过临时行政命令绕过这些限制的方法。



行政命令一旦实行，可以在韩国制造用于建造军舰的大型模块、空船体等后，送往韩国企业收购或合作的美国当地造船厂组装完成。在美国国内造船业生态界崩溃、船坞和专业人力不足的情况下，通过韩美分工，可以划时代地提高军舰建造速度。



美国政府之所以考虑走捷径，是因为增强在数字上落后的海军力量迫在眉睫。美国海军的目标是，到2054年将舰艇数量从目前的296艘增加到381艘。考虑到老旧退役的船只，30年间需要新建300多艘军舰。考虑到美国造船业过去10年间只生产37艘船的现实情况，如果没有排名中国之后的世界第二大造船强国——韩国的支援，这是不可能实现的。



在这种情况下，美国财务部长贝森特指出，继英特尔等半导体企业之后，造船业也有可能成为以美国政府发放补贴为代价收购股份的核心产业。分析认为，这一发言意味着，由韩国为恢复造船业进行投资，美国则掌握主导权。韩国投资1500亿美元（约210万亿韩元）的“让美国造船业再次伟大”项目是今后数十年间两国经济、安保合作的基石。要让美方充分认识到，如果不符合韩美双方的国家利益，就难以取得成功。

