卡斯特罗普成首位入选韩国男足国家队的外国出生混血球员

德甲联赛门兴格拉德巴赫队的中场球员延斯•卡斯特罗普（22岁，图片）成为首位入选韩国男子足球国家队的外国出生混血球员。韩国国家足球队主教练洪明甫（56岁）25日在首尔钟路区足球会馆公布的9月国际A级比赛代表队名单中包含了卡斯特罗普。卡斯特罗普父亲为德国人、母亲为韩国人，持有双重国籍。他出生于德国杜塞尔多夫，直至去年仍代表德国各年龄段青年队出战。今年2月，卡斯特罗普从德乙联赛纽伦堡队转会至德甲门兴格拉德巴赫队，并于当日完成了德甲首秀。在对阵汉堡队的2025-2026赛季德甲首轮主场比赛（0比0平局）中，他替补登场并在场上积极跑动。混血足球运动员入选韩国男子代表队此前已有两例：出生于英国的张大一（50岁，已退役）与出生于美国的姜秀一（38岁，安山），卡斯特罗普为第三位。张大一和姜秀一出生地均为韩国。洪明甫主教练表示：“卡斯特罗普是在德国赛场积累经验并持续成长的球员。我们高度评价他强烈希望加入我们代表队的意志。”卡斯特罗普已于11日通过国际足联（FIFA）完成所属协会从德国足球协会至大韩足球协会的变更。唯有球员隶属于大韩足球协会，洪明甫主教练方可将其选拔入队。卡斯特罗普是一名以充沛活动量和顽强防守见长的中场球员。洪明甫主教练说明：“卡斯特罗普是与我们球队既有的三线（中场中轴与防守型中场）资源特点不同的球员。期待他能发挥‘斗士’特质，为球队作出贡献。”正备战2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯决赛圈的韩国队，即将前往世界杯主办国之一美国进行两场客场友谊赛。国际足联排名第23位的韩国队将于下月7日对阵排名第15位的美国队，三天后迎战排名第13位的墨西哥队。洪明甫主教练表示：“美国和墨西哥均为强队，这将是宝贵的练兵机会。”韩钟浩记者 hjh@donga.com