“廉价时代”不会到来



结束驻外任期，时隔3年回到国内，笔者突然感觉自己变穷了。物价涨得太厉害了。在公司附近解决午餐，人均大概需要1万多韩元。3年前，花6000-7000韩元解决一顿饭也不难。常吃的15个装鸡蛋的价格从7500韩元涨到了9500韩元。两瓶装的牛奶套餐价格也从6300韩元上升到7100韩元，数字的前一位发生了变化。听到笔者说“物价上涨得太厉害，吓了一跳”，周围的人反而更加惊讶。他们并没有像笔者那样感受到物价的上涨趋势。



确认实际统计后发现，还真是的。上个月消费者物价指数比3年前上涨7.2%，但年增长率随着时间的流逝已有所放缓。消费者物价的年增长率在3年前高达6.3%。今年以来，每月都停留在2%左右。笔者如果一直是在韩国，也不会察觉到这种变化。



物价上涨并不总是坏事。如果物价上涨，还钱人的实际负担就会减轻，企业借钱投资实体经济也会变得容易，从而对经济增长起到积极作用。这被称为“孟德尔-托宾效应”。



但是在现在这样的“零增长”时代，高物价是致命的。政府22日提出今年经济增长率预测值为0.9%，有人担心低增长会固化。工资上涨幅度不大，唯独物价上涨，我们只能变穷。研究结果显示，越是低收入阶层就越对通货膨胀脆弱。收入不稳定的情况下，如果伙食费、取暖费等与生计直接相关的费用上涨，连生存都艰难。



问题是高物价将成为新常态。主要国家为了引导增长，预告了低利率政策，上涨的关税也会拉高进口物价。酷暑和暴雨导致收成恶化，农水产品供给也减少，上涨的只有物价。随着气候变化日益严重，这种现象似乎正在成为家常便饭。廉价消费的时代似乎不会再来了。



政府每次受到物价批评时都会说“高物价是世界性现象”“原因复杂，不易解决”。说得也对。物价难有有效对策。那么，至少应该克制刺激高物价的对策。放松银根政策尤其令人担忧，原因也在于此。



为了刺激内需，政府将投入12.2万亿韩元的国家经费发放“民生恢复消费券”。明年的预算案将首次超过700万亿韩元，接近730万亿韩元。其宗旨是像种子一样撒下财政，发展经济。



财政集中如果投入到能源设施或住宅建设等扩充供给能力上还行。但如果大量投入到一次性现金援助，就会促进物价上涨。虽然发放资金可以暂时让我们的钱包鼓起来，但从长远来看，这等于提高物价，使我们的钱包变薄。况且政府负债也在增加，物价更加令人担忧。韩国财政学会今年6月发表的研究结果称，“如果政府负债增加1%，消费者物价最多会上涨0.15%”。



即使到收获需要很长时间，政府也应该集中精力在成为增长基础的新事业等上撒下“财政种子”，否则，物价上涨会使老百姓更加贫穷，消费萎缩会导致增长缓慢。财政种子不是成长的引水，而是引发更大危机的导火索。

