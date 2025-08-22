“攀登瞬间依然最幸福……希望出战2028年洛杉矶奥运会”

“攀岩女皇”金慈仁（37岁）担任国际运动攀岩联合会（IFSC）世界锦标赛宣传大使并不令人意外。这位选手曾在国际运动攀岩联合会世界杯比赛中31次登顶（难度赛30次，抱石赛1次），保持着该赛事的历史最多夺冠纪录。但金慈仁以选手身份出战本届赛事却堪称奇迹。在参加2005年慕尼黑世锦赛——她的世锦赛首秀的选手中，唯有她仍将以选手身份亮相本届赛事。面对一个月后（8月20日）开幕的2025首尔世锦赛，金佳人21日在首尔松坡区奥林匹克公园酒店出席记者会时微笑着表示：“将全力做好宣传和攀登两方面工作。”金慈仁的世锦赛参赛经历本身就是韩国攀岩史的一部编年史。攀岩世锦赛每两年举办一届。从2005年至2023年举行的11届赛事中，她参加了其中10届。仅因怀孕生产缺席了2021年莫斯科世锦赛。截至目前，她在世锦赛共收获1金（2014年）、3银（2009年、2011年、2012年）和1铜（2018年）。即便对她而言，本届赛事的参赛资格获取亦非易事。国际运动攀岩联合会向主办国分配各项目5个参赛名额。金慈仁在3月国家队选拔赛中位列难度赛第七，未能进入资格范围。但因前两名选手放弃参赛，她最终获得了最后一个参赛名额。作为本届赛事全球60个国家1000余名选手中最年长的参赛者，金慈仁表示：“能以选手身份站在这个舞台本身就是荣耀。由于这可能是首次也是最后一次在韩国参加的世锦赛，必将全力以赴。即便明天退役也并非意外，但我不认为本届赛事会是终点。”她进一步阐述：“体能上并未感到明显差距。最大的变化是（需要兼顾育儿）无法完全专注于运动员身份的环境。但这同样是珍贵的人生体验。虽然训练时间不可避免缩短，但正在通过更高强度的集中训练来弥补。”在结婚七年后的2021年诞下女儿吴圭亚的金慈仁，2023年在沙莫尼世界杯夺冠宣告了其竞技状态的保持。她坦言：“成为母亲或许可以成为退役理由，但这也赋予了我再次挑战的渴望。正是怀着参加奥运会的心念支撑我走到今天。”攀岩虽自2021年东京奥运会起成为正式项目，但金慈仁直至2024年巴黎奥运会都未能踏上奥运赛场。她表示：“希望挑战2028年洛杉矶奥运会。虽知为时稍早，但攀登的瞬间始终是最快乐幸福的时刻。只要仍具备攀登的力量，就会竭尽全力。”韩国将在本次于8月20日至28日在首尔松坡区奥林匹克公园举行的世锦赛中，向难度赛、抱石赛、速度赛全部三个项目奖牌发起冲击。“蜘蛛女孩”徐採炫（22岁）高居女子难度赛世界排名第三，“速度女王”郑智敏（21岁）位列女子速度赛第六，均被视为奖牌有力竞争者。位列男子抱石赛第二、难度赛第四的“全能选手”李度炫（22岁）则剑指双冠王。任寶美 bom@donga.com