“冻结-削减-废弃三阶段”……越来越遥远的无核化目标



韩国总统李在明21日接受日本《读卖新闻》采访时，就新政府的朝核政策表示：“第一阶段是冻结核武器和导弹，第二阶段是削减，第三阶段是无核化。”他强调：“将与美国保持紧密合作，通过积极的南北对话，创造冻结、削减、废弃核武器的条件。”这是李总统首次提及三阶段朝核解决方案。这一构想能否在25日与美国总统特朗普的韩美首脑会谈上进行讨论备受关注。



李总统的无核化构想看似是为了把拒绝任何对话的朝鲜拉回到谈判桌前，但其中也有不少需要警惕的地方。此次三阶段解决方案，与文在寅政府把核冻结视为对话“入口”、把弃核当作“出口”的朝核政策基调没有太大区别。但是，新政府加入的“削减”阶段很有可能把无核化对话变质为为朝鲜希冀的有核国家间裁军谈判。在冻结和废弃之间，现实上缩减过程不可避免，但此前一直回避提及，其原因也在于此。



政府应该不会不知道这种担忧。但是，为了说服拒绝以无核化为前提的任何对话的朝鲜，似乎认为这是不可避免的引诱之策。事实上，更大的问题是，在无核化目标变得模糊的情况下朝鲜进行对话之后。无核化必然是一个漫长而艰巨的过程，每一个细节步骤都经过核验和落实，甚至与朝鲜要求的同步相应措施相衔接。但是，如果一开始就被朝鲜牵着鼻子走，无核化只会成为遥远的未来目标，容忍朝鲜拥有核武器。



特朗普总统已经把朝鲜称为“核国家”。特朗普为了自己的政治成果，有可能在没有包含无核化目标或时限的路线图的情况下，就冻结朝鲜核武器与先解除对朝制裁，或者就仅限于废弃威胁美国本土的洲际导弹的“小型交易”突然达成协议。李总统虽然反复表示，“直到朝鲜对我们的努力作出回应为止，会一直忍耐”，但实际上似乎是在担心朝美有可能撇开韩国直接交易。虽说是“三阶段无核化”，但相比被解读为“放弃无核化”构想，在华盛顿首脑会谈上更为重要的，是讨论应对朝鲜核威胁的实质性对策。

