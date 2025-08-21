美国要求获取韩国半导体企业股份 韩政府紧急研讨应对方案

在韩国总统李在明与美国总统唐纳德•特朗普将于25日举行首次韩美首脑会谈前夕，美方施压力度持续加大。继扩大钢铁铝制品关税后，美方又宣称将要求获取在美投资过程中获得补贴的韩国等半导体企业股份。尽管韩美关税谈判已达成协议，但经济、安保等领域的全方位“账单”仍接踵而至，此次首脑会谈预计将成为李在明政府对外政策方向的重要转折点。鉴于特朗普总统推行比第一任期升级版的“美国优先主义”，此次会谈成败将对韩美关系产生重大影响。美国商务部长霍华德•勒特尼克于19日（当地时间）表示，美国政府正考虑根据《半导体支援法》获取接受补贴并在美建厂的半导体企业股份。路透社报道称，这意味着美方可能要求获得已承诺对美半导体投资并接受美国政府补贴的三星电子和SK海力士的股份。特朗普政府正推进向英特尔提供100亿美元补贴以换取10%股份的谈判。若美国政府持有股份，极可能试图对企业扩大在美投资等决策施加影响。韩国总统室预判特朗普总统在首脑会谈中可能就对美投资或安保领域提出突发要求，正全力开展会谈筹备工作。政府高级官员20日表示：“为应对特朗普行事风格，已准备多种预案。特朗普总统惯于提出具体数值，谈判不会轻松。”据悉政府正防范特朗普总统以关税和驻韩美军为筹码，要求增加对美投资和同盟现代化等意外要求。总统政策室室长金容范当天在记者座谈会上表示：“对美投资额可能进一步增加，谈判在结束前都存在变数。”曾参与特朗普第一任期首脑会谈的前任高级官员指出，特朗普第二任期首脑会谈的风险远高于以往，需制定周密的风险规避策略。前驻美韩国大使赵润济强调：“应准备具体数据向特朗普总统证明韩国可成为美国制造业复兴的优秀合作伙伴”，“对特朗普总统的即兴要求需灵活接纳，但应另行安排工作层磋商。”曾任外交部第一次官的延世大学政治外交学教授崔钟建建议，“需为特朗普总统提供可炫耀的成果，同时在同盟现代化等议题上保持战略模糊性。”朴勋相记者、申娜莉记者 tigermask@donga.com、journari@donga.com