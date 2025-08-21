新加坡20年间努力减少工伤……重在预防，共担责任



2004年4月20日，在新加坡城铁施工现场，隧道坍塌，附近的尼科尔高速公路长100米的区间坍塌。现场有4人死亡、3人重伤。这是不良设计、安全规定不完善、现场沟通不畅导致的惨案。事故调查委员会在报告中写道：“这是可以预防的事故。”



第二年，新加坡政府发表“工作现场安全和保健2015”路线图，开始了10年内将工伤死亡人数减少到一半以下的长期项目。当时，每10万名新加坡人中就有4.9人死于工伤。2006年3月，新加坡政府又制定《车间安全卫生法》，追究违反安全卫生义务的法律责任。不过，相比处罚，法律更注重预防。如果发生事故，将对相关企业进行扣分，如果累计分数超过一定水平，将对招聘、投标等造成不利影响。如果投标和招聘中断，企业在经营上必然会受到相当大的打击，因此只能积极预防工伤。



对高危行业进行针对性限制，劳资政共担安全责任，长期项目分阶段设定目标并推进。结果，到2015年，每10万人中工伤死亡人数降至1.9人，大大超过了目标值；去年又降至1.2名，在经济合作与发展组织成员国中名列前茅。相反，在韩国，每10万人中有3.9人死于工伤。



事实上，韩国和新加坡的劳资关系、产业结构、政府形态、社会氛围等有很大不同，不能一概而论地进行比较。新加坡是以单一工会为中心的合作型结构，制造业比重也相对较低。长期执政的政府可以推行强有力的政策。尽管如此，政府还是引导企业自发行动，20多年来一直坚持推进相关政策，这一点值得关注。新加坡人力部今年上半年也检查了建设业和制造业等514个现场，揭发了1263件未遵守安全守则的事例。



2022年1月发生死亡等重大产业灾害时，政府在实行对企业主、经营负责人判处有期徒刑等的重大灾害处罚法后，将相关预算和人力增至两三倍。企业也担心受到处罚，扩大了对产业安全的投资。但是，继民间之后，公共部门也发生了重大灾害，效果并不明显。政府专注于严惩，企业对避免处罚也很上心，真正应该在现场注意安全的劳动者却没有行动。



应该鼓励现场行动。在新加坡，随着卡车起重机事故频繁发生，政府在安装稳定性控制装置时，以返还50%费用的方式减少了事故。相比减少发生重大灾害的企业贷款的限额，更应该向安全管理良好的企业增加贷款限额的方式。



劳资政应该聚在一起制定长期目标，制定预防事故的具体路线图。14日，在雇佣劳动部长的主持下，政府相关人士和20大建设公司管理层聚集在一起，讨论了重大灾害减少方案，但并没有看到传达现场声音的劳动者。现在是政府和企业、劳动界共担责任，相比处罚更注重预防，制定立体性解决方法的时候。

