放弃进军北美和欧洲核电站市场……应彻底查明合同原委



韩国水力原子能和韩国电力为了向捷克出口核电站，与美国西屋电气签订不公正合同的疑惑越来越大。具体而言是，除捷克以外，把欧盟、北美、英国、日本、乌克兰等国家的订单优先权让给西屋，实际上放弃了订单。此外，合同内容还包括，今后50年间出口核电站时，每座核电站与西屋电气签订约9000亿韩元的物品、劳务购买合同，并承担约2400亿韩元的技术使用费。



如果按此执行，尹锡悦政府宣称的规划是把捷克核电站订单成为进军欧洲市场的桥头堡，但事实上是韩国在核电站市场上的立足之地将大幅缩小。有人担心，即使艰难地成功出口核电站，如果保障西屋电气的业务并支付专利费，收益性也会下降。在出口小型模块核电站时，还要通过西屋电气的技术自立验收，因此未来核电站技术也有可能被束缚。需要对合同内容进行彻底的确认和核查。



必须还要确认尹锡悦政府是不是为了核电出口的政绩作出了无理的让步。去年7月，韩国水力原子力、韩国电力被选定为24万亿韩元规模的捷克新核电站的优先协商对象后，总统室欢呼“这是15年来的壮举”，总统的支持率也有所上升。但是，就在次月，西屋电气以侵犯知识产权为由向捷克反垄断当局提交了陈情书，使正式合同变得前景不明，气氛发生了逆转。随后，去年11月，韩国水力原子力、韩电理事会通过了与西屋电气的合作原则，今年1月就中断与西屋电气的知识产权纠纷达成了协议。有必要查明是不是迫于政府加快正式合同的压力，接受了不公正合同。



不过，也有主张称，为了打开核电出口的活路，与西屋电气的协议是不可避免的。如果不消除与拥有原创技术的西屋电气的知识产权纷争，出口本身就不可能实现。也有人预测，通过与西屋电气的合作，有可能进军推进增设300座核电站的美国市场。要仔细分析合同过程和程序、内容和影响，作出综合的损益判断。产业通商资源部长金正官也表示，“据了解，核电站合同是正常签订的”，因此应该警惕过分的政治性解释。应该通过彻底的经纬调查，在作出正确判断的基础上，重新思考韩国核电站出口的长期战略。

