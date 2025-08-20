朴赞郁酝酿二十年终成电影 推出“引人发笑的悲剧”

“虽然处理的是失业或解雇者的问题，但这并非一部只是阴暗和严肃的电影。关于人生活的故事，无论多么悲伤，仔细看去总会有引人发笑之处。”凭借即将于下月上映的电影《无可奈何》回归的朴赞郁导演（62岁）19日在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行的制作报告会上这样介绍自己的新作。当天制作报告会的主演演员李炳宪、孙艺珍、朴熙顺、李星民、廉惠兰、车胜元也一同出席。他们均表示“因为是朴导演的作品，所以觉得无条件要参演”，透露了出演背景。电影《无可奈何》讲述了被解雇的公司职员万洙（李炳宪饰）为了守护家庭，在准备再就业的过程中投身于自己一个人的战争的故事。该作品已受邀参加将于本月27日（当地时间）开幕的第82届威尼斯国际电影节主竞赛单元。这是韩国电影自2012年已故金基德导演的《圣殇》之后，时隔13年再度入围该电影节主竞赛单元。对朴赞郁导演个人而言，则是继2005年的《亲切的金子》之后的第二次。他表示：“韩国电影时隔许久再次进入威尼斯电影节，这一点似乎意义重大。”据悉，这部作品是朴赞郁导演个人“最想制作的电影”。该片改编自美国作家唐纳德•维斯雷克的小说《斧头》（THE AX）。朴赞郁导演欣喜地表示：“从产生将其电影化的想法至今已将近20年”，“终于迎来了实现的这一天”。“通常悬疑类型作品，一旦凶手被揭露，一切便都化解，所以读完后很难再回味。但这部作品追随的是企图犯罪之人的视线。它描绘了普通人在社会系统内被逼至绝境的过程，即使反复咀嚼也很有趣，具有回味的价值。”将原作电影化时，最为看重的部分无疑是“幽默”。朴赞郁导演表示：“阅读原作时，看到了在苦涩的悲剧中加入新型幽默的可能性”，“当时就想，若将这部作品拍成电影，或许能成为一部更加悲伤且引人发笑的幽默作品”。演员李炳宪接到朴赞郁导演的剧本后说的第一句话也是“可以笑吗？”。他表示：“初次阅读剧本时，笑点非常多，甚至怀疑这真的是朴导演的作品吗？”，“观众将能同时感受到悲伤与可笑等多种情感”。片名背后也有故事。小说的原题直译是“斧头”。其源自英语中表示被解雇时所用的“Axed”这一表达方式。朴赞郁导演早先在书籍推荐语中曾透露：“想过如果拍成电影，在韩国上映时片名可否叫《모가지》（解雇）。”这借用了韩语中表示被解雇的“모가지가 날아갔다”这一表达。虽然最终片名发生了改变，但这句表达会在片中通过万洙的台词呈现。关于电影片名，朴赞郁导演提示道：“往坏了看，其中包含着懦弱的情绪；但如果对人物产生怜悯，则也可能生出‘是啊，你也是无可奈何吧’这种惋惜之情。”金泰彦记者 beborn@donga.com