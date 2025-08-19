韩国中小学六分之一空调超期服役 学生因教室高温被迫缩短课时

仁川某中学上月实施为期一周的缩短课时措施。因酷暑导致教室气温突破30摄氏度，学生难以集中听课。该校虽每间教室均配备空调，但因设备使用逾12年严重老化，制冷效果微乎其微。学生家长抱怨道：“去年就因空调故障导致教室酷热，今年情况依然如故。”在18日全国中小学开学季前夕，韩国气象厅对大部分地区发布高温预警。调查显示，全国中小学教室空调总量44万5911台中，超过教育部建议更换周期（12年）的老化设备达7万2874台（占比16.3%），相当于每6台空调中就有1台超期服役。该数据源自国会教育委员会所属的祖国革新党议员姜京淑从教育部获取的资料。按地域统计，大田市空调老化率最高，达28.5%。其后依次为仁川（25.1%）、光州（20.1%）和京畿道（20.2%）。首尔地区超12年机龄的空调占比亦达18.8%，其中使用超过20年的设备多达3358台。专家指出，空调设计寿命通常为10至15年，使用超20年的设备在功能、安全及成本层面均需紧急更换。学生与家长纷纷诉苦“蒸笼教室”之苦。京畿道龙仁市家长金某（40岁）表示：“小学五年级儿子抱怨只有空调正下方座位才稍有凉风，其余位置依旧闷热。”另一位家长崔某（47岁）亦称：“初中儿子多次反映教室过热，校方虽称空调运转正常，但老旧设备送风量明显不足。”气象厅18日预测，本轮高温预警将持续至24日，全国体感温度将达33摄氏度。本月及下月平均气温超常年均值的概率均超50%，今夏后续时段仍需重点保障制冷设备运行。舆论质疑，在地方教育财政补助金连年结余超万亿韩元的背景下，未能及时更换老旧空调实难理解。教育界人士指出，各市道教育厅长优先推进体育馆新建等项目，致使空调更换沦为次要任务。教育部有关人士回应：“设备更换资金虽通过补助金拨付，但预算分配与执行权属市道教育厅，教育部无法强制要求。”李秀妍记者、郑瑞荣记者 lotus@donga.com、cero@donga.com