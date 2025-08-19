“请删除外包对象的罢工”……执政党，不要无视财界对“黄色信封法”的呼吁



一直要求执政党全面撤回《黄色信封法》（工会及劳动关系调整法第二、第三条修正案）的财界后退一步，提出了替对方案。财界表示，可以接受核心争论焦点之一、对工会成员损害赔偿责任加以限制的立法，但请求至少删除承认转包工人与承包公司的交涉权等对可能在产业现场引发巨大混乱的若干条款。这是财界对要在本周国会全体会议上通过该法的共同民主党提出的“至少避免最糟糕情况”的最后呼吁。



韩国经营者总协会等6个经济团体18日在国会发表联合声明，请求不要加入“行使实际支配力的发包企业使用方必须接受外包劳动者交涉要求”的条款，而应维持现行法律条款。同时，对于把劳动争议对象从现行的“劳动条件的决定”扩大到“影响劳动条件的经营决策”，财界要求至少要删除“经营决策”部分字样。企业还表示，需要至少一年的应对宽限期。



财界之所以就使用方的范围要求维持现行法律，是因为“实质支配力”这模糊表述预计会给产业现场带来严重混乱。一旦法案通过，在法院对“是否存在实质支配关系”作出判定之前，外包劳动者势必“先要求交涉再说”，而发包方则陷入是否答应的苦恼，双方之间的矛盾只能越来越大。若拒绝交涉，而事后被法院判定为正当交涉对象，经营者可能因不当劳动行为受到刑事处罚。拥有数百乃至数千家外包企业的大企业，将会一年到头应付交涉。而由政府决定工资等的公共机关，交涉对象有可能扩大到企划财政部部长甚至总统。



此外，如果争议对象中包含“经营决策”字样，企业的海外工厂建设、扩大投资等经营判断实际上必须事先得到工会的同意。这意味着，为了支援美国造船业复兴、韩国企业需要对美国进行巨额投资的“让美国造船业再次伟大”项目、对迫在眉睫的石油化学产业结构调整等的决策，也有可能成为罢工的对象。



财界此次接受了一直坚决反对的工会成员损害赔偿责任限制。这意味着是应对非法争议的企业实际上放弃唯一的防御权。其中包含着即便作出让步也要阻止产业生态崩溃的迫切心情。即使为时嫌晚，共同民主党也应倾听财界的恳切呼吁，回到原点重新讨论法案。

