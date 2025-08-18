韩国四大商业银行上半年人均薪酬6350万韩元 超越三星电子

今年上半年（1月至6月），韩国四大商业银行员工平均薪酬达到创纪录的6350万韩元。这一水平超越了三星电子、现代汽车等韩国大型企业。四大金融集团的上半年平均薪酬则首次突破1亿韩元大关。17日，据韩国金融监督院透露，上半年KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行等四大商业银行员工人均平均薪酬为6350万韩元。较去年上半年（6050万韩元）增加了300万韩元。按银行划分，韩亚银行以6800万韩元居首。其余三家银行均为6200万韩元。若此趋势持续，预计今年四大商业银行员工年均薪酬将突破1.2亿韩元。上半年四大商业银行的平均薪酬超过了韩国大型企业。三星电子（6000万韩元）、LG电子（5900万韩元）、Kakao（5800万韩元）、现代汽车（4500万韩元）等韩国代表性大企业上半年的平均薪酬均低于四大银行。四大金融集团的上半年平均薪酬则首次突破1亿韩元。KB金融集团以1.12亿韩元居首。友利金融集团为1.05亿韩元，韩亚金融集团为9500万韩元，新韩金融集团为9200万韩元。四大商业银行及金融集团员工成为“薪酬王者”的原因在于其持续创下历史最佳业绩。上半年四大金融集团的当季净利润首次突破10万亿韩元，达到10.3254万亿韩元，创下有史以来半年度最高纪录。这似乎是由于银行在降息基调下，为稳定维持利息收益，采取了降低存款利率但提高贷款利率的策略。预计韩国政府对金融圈要求其“共生”的施压将进一步加大。此前，李在明总统曾批评称：“金融机构不应只热衷于诸如住房抵押贷款这类轻松的‘利息游戏’，还应关注扩大投资。”继施压银行业承担坏账银行（Bad Bank）资金后，政府还在尖端产业基金等领域要求金融圈发挥作用。另一方面，今年上半年保险业界中，前现代海上火灾保险公司代表赵龙一（音）领取了包括退职金在内的73亿韩元以上，成为薪酬最高者。在信用卡业界，现代信用卡副董事长郑泰荣（音）以26.94亿韩元位居榜首。全主榮 aimhigh@donga.com