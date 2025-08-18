女团BLACKPINK首登“流行乐圣地”温布利体育场 直呼“如梦似幻”

女团BLACKPINK作为韩国流行乐（K-pop）女子组合首次登上了被称为“流行乐圣地”的英国伦敦温布利体育场的舞台。据YG娱乐公司透露，BLACKPINK作为世界巡演“DEADLINE”的一部分，于当地时间15日和16日在伦敦温布利体育场举办了两场演唱会。该体育场是英格兰国家足球队的主场，最多可容纳9万人。该体育场亦是世界顶级流行歌手曾举办过演唱会的“演出圣地”。1985年，皇后乐队（Queen）传奇的“拯救生命（Live Aid）”演唱会在此举行，迈克尔•杰克逊、碧昂丝、泰勒•斯威夫特等均曾在此献唱。在韩国艺人中，防弹少年团（BTS）曾于2019年6月在此首次开唱，引发热议。BLACKPINK自上月5日和6日在京畿道高阳综合运动场主体育场与7.8万余名粉丝见面开始，正在全球16个城市进行31场世界巡演。她们在温布利体育场演出的首日，以饱满的活力演绎了《Kill This Love》、《Pink Venom》、《Lovesick Girls》等热门歌曲。BLACKPINK成员朴彩英在演出中表示：“我们是首个在温布利体育场演出的韩国流行乐女子组合”，“感觉如同做梦一般”。史智媛记者 4g1@donga.com