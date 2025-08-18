"同工同酬法制化" 没有落实职务工资制的"画饼充饥"



据悉，政府将在年内将“同一劳动同一工资”原则明文规定为劳动标准法，最早将从明年下半年开始实行。目前只在《男女雇用平等法》中明确规定“对同一事业内的同一价值劳动要支付同样的工资”，今后要将其扩大到劳动标准法，将其义务化。其宗旨是，消除在同一单位做同样工作的正式员工和非正式员工、转包工人之间的差别，加快消除劳动市场双重结构的速度。



韩国劳动市场因大企业和中小企业、正规职和非正规职之间的工资及雇佣稳定性差距，确实面临着严重的两极化问题。截至去年8月，非正式职工的工资为正式职工的54%，正式职工和非正式职工之间的工资差距连续7年刷新纪录。正规与非正规职、大中小企业、外包与转包之间的工资差距越来越大，连移动都不容易，青年层求职难和中小企业招聘难同时出现，前者诉苦没有地方可以工作，后者又说找不到干活的人。要想打破加深社会不平等、侵蚀劳动生产性的双重结构，确实需要努力缩小同一劳动之间的待遇。



但早已有人指出，同一劳动的概念本身就很模糊，而且难以客观测定，如果强行定为原则，将会产生不少副作用。政府的方针是，通过大规模实态调查，通过国家统计提供职务、级别、工龄等工资信息，制定客观判断标准。但也有不少人担心，不到位的工资信息公开不仅会助长劳资之间矛盾，还会助长劳劳之间矛盾。



最重要的是，要想评价同一劳动，必须转变为以职务、业绩为中心的工资体系。雇佣劳动部部长金荣训最近在接受媒体采访时表示：“如果没有引进职务工资，就难以实现同工同酬法制化。”意思是说，急需实行根据业务性质、重要程度、难度等计算工资的职务工资制。



但是在韩国，无论业绩如何，工资随着工龄上涨的“级别工资制”惯例根深蒂固。在雇员超过1000人的企业中，63%的企业仍然实行级别工资制。历届政府都提出实行职务工资制，但未能跨越大企业工会强烈反对、论资排辈文化根深蒂固、单一化雇佣惯例的壁垒。在韩国，一旦进入公司，实际上不可能解雇，如果不打破“年龄即是资历”的论资排辈式工资系统，消除劳动市场双重结构将遥遥无期。

