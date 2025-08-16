石破茂就历史问题再提“反省”…作为日本首相是时隔13年

日本首相石破茂（照片）15日在二战战败日致追悼词时表示：“决不会重演战争的惨祸。现在应该重新铭记战争的反省和教训。”这是日本首相时隔13年再次在战败日提及“反省”。石破茂在迎来战败80周年的当天，在东京日本武道馆举行的“全国战殁者追悼仪式”上表示：“战争已经过去80年。现在大多数人都不知道战争。”他还表示：“将超越世代继承悲痛的战争记忆和对不战的坚定决心，继续为实现永久和平而行动。”继1993年时任日本首相细川护熙首次表明“哀悼之意”后，日本首相村山富市表示“深刻反省”等，日本首相一度在战败日表明反省之意。特别是村山富市表示，“给包括亚洲在内的世界上的很多人带来了无法用文字和语言表达的悲惨牺牲”，提及过去的殖民统治和侵略事实并进行反省，其后日本多名首相在追悼词中表达了反省之意。但是，随着2013年时任首相安倍晋三在追悼词中没有使用“反省”一词，而是表示“将牢记历史的教训”，情况发生了变化。紧随其后执政的菅义伟、岸田文雄两名首相也在战败日的追悼词中没有使用反省措辞。不过，石破茂虽然在今年的追悼词中再次提到反省，但他没有包括之前首相们反省时使用的“侵略”“加害”等表述。从战争结束50年的1995年开始，每10年发表一次的日本首相谈话当天也没有发表。据悉，石破茂原本对发表终战80周年谈话非常关注，但随着自民党在上月参议院选举中惨败，决定暂时不发表谈话。当天迎来战败日，日本多名前任和现任内阁成员参拜了供奉二战甲级战犯的靖国神社。其中包括自民党内有力的首相候选人、农林水产大臣小泉进次郎。不过，石破茂没有前往参拜，而是供奉了贡品。在这种情况下，日本政府就李在明总统23日和24日访问日本一事表示：“希望通过此次访日，韩日关系能够稳定发展。”日本政府发言人、官房长官林芳正当天上午在例行记者会上表示：“韩日两国是国际社会在多种课题上作为伙伴应该合作的重要邻国，在目前的战略环境下，韩日关系、韩美日合作变得更加重要。”他还说：“两国政府决定进行穿梭外交等紧密的沟通。”黃仁贊 hic@donga.com