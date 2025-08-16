美国生产者价格指数飙升 “关税通胀”警报拉响

美国生产者价格指数（PPI）飙升至3年来最高水平，关税通胀争议再度点燃。这被视为唐纳德•特朗普总统的关税政策推高企业制造成本的信号，市场预期此举不久将传导至消费者价格上涨。当地时间14日，美国劳工部下属劳工统计局公布，上月美国国内生产者价格指数环比上涨0.9%。该涨幅不仅远超市场预期值（0.2%），更是自2022年6月（1.1%）以来的最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源后的核心生产者价格指数也上涨了0.6%。与去年7月相比，该指数飙升3.3%，同样高于市场预期值（2.5%）和6月涨幅（2.4%）。生产者价格指数综合了原材料、中间品和最终品等各生产阶段的价格指数计算得出，其变化将滞后传导至消费者价格。此前，由于企业在加征关税前囤积库存并压缩利润空间，未将关税影响完全转嫁至消费者价格，消费者价格一直保持稳定。就在生产者价格指数发布前两天公布的消费者价格指数（CPI）涨幅还低于市场预期。但随着生产者价格上涨，消费者感受到的物价所受关税冲击波不久或将正式显现。美国物价异动的信号也削弱了市场对联邦储备制度（美联储）降息的预期。圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托•穆塞尔接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示：“大幅降息（0.5个百分点）在当前经济状况和前景下是难以获得支持的选择。”此前，美国财政部长斯科特•贝森特等人曾主张应一次性降息0.5个百分点。大幅降息预期受挫，纽约股市收盘涨跌互现，曾刷新历史最高纪录的比特币等虚拟资产价格则在一天内转为下跌3%。洪锡浩记者 will@donga.com