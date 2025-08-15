“风雨飘摇”的石化产业，应该民官一体通力合作

韩国石油化学产业可谓是风前残烛。随着全球供应危机和经济萧条叠加，业绩下滑导致的资金紧张问题严峻。曾经的出口孝子产业在短短几年内就沦为不受待见的存在。石化产业之所以一蹶不振，主要是因为作为最大出口地的中国急剧增加产量，反而展开低价攻势。韩国本应该在发展顺利的时候防范危机，但“中国技术能力岂能在短时间内赶超韩国”的自信感惹来了祸端。面对毫无准备的危机，业界没有拿出正确的诊断和有效的对策，却只顾着相互指责、推诿责任。长达26年的合作关系也瞬间瓦解。这说的是因丽川NCC的资金支援问题而产生冲突的韩华集团和DL集团的故事。丽川NCC仅以分红的方式，就给两家公司分别带来超过2万亿韩元收益，但自从2022年以来3年间业绩低迷，如今已反目争斗胜过仇人。围绕3000亿韩元资金支援问题，双方未能缩小分歧，甚至把企业总裁的非正式言论公之于众，或以“道德风险”等经营禁忌之词互相攻讦。随着两家公司秘密签订供货合同和遭国税厅罚款的详细内容被公开，展开了“自损式”攻防战。两家公司的矛盾如今已占领了丽川NCC的公司内部公告栏。两家公司任命的共同代表们发表了近乎指责对方的刻薄声明和反驳声明。DL方面的共同代表首先针对韩华表示：“从年初起到7月，通过低价原料合同拿走的380亿韩元理应归还。”韩华方面的共同代表则威胁说：“如果相互攻击加剧，最坏情况下组织可能会瓦解。”由于业绩恶化，职员们本已感到不安，这种情况下连同两家公司任命的共同代表也大喊大叫，公司情况正在进一步恶化。政府在出台对策之前，先发出了警告。产业通商资源部长官金正官14日访问韩华海洋巨济造船厂时威胁说：“石油化学产业界应该自发参与事业重组。免费乘车的企业将从泛部委的角度进行坚决应对。”据悉，政界也准备传唤因丽川NCC展开对决的韩华集团和DL集团的相关人士到国会进行斥责。相比制定解决问题的对策，每个人都在想着突出自己。石化业界认为，在拖拖拉拉中已经错失结构调整的“黄金时间”。不仅中国，中东也在利用廉价原材料扩大产量。这种局面不是硬撑就能解决。波士顿咨询集团警告称，如果目前低迷持续，3年内韩国半数石化企业可能消失。如果一味地指责别人、内耗不断，韩国各地的石化产业园区将瞬间变成韩国版锈带（美国衰落的工业地带）。企业、政府、政界必须组建“同一个团队”，尽快拿出有效对策，这才是生路。否则，连“白银时间”“青铜时间”也将一并错失。李东勋记者 dhlee@donga.com