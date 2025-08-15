韩国向越南出口20门K9自行火炮……出口“东南亚-共产党国家”尚属首次

相当于“韩国军工”代表的K9自行火炮（照片）将出口越南。这是K9自行火炮首次销往东南亚市场，越南将成为除韩国以外世界上第10个引进K9的国家。据相关业界14日透露，韩国和越南政府签订了政府间交易合同，韩国将以约2.6亿美元、韩币约3500亿韩元规模向越南提供20门K9自行火炮。由此，越南将成为东南亚国家中第一个使用K9自行火炮的国家。这也是韩国武器系统首次出口到共产党国家。越南过去曾无偿获得韩国退役巡逻舰，但从未正式进口韩国武器。据悉，越南正在就南中国海内的“长沙群岛”与中国发生主权纠纷，因此越南希望尽快确保武器。对此，分析认为，越南积极着手引进引进性能和价格条件合适的K9自行火炮。通过此次出口，运营K9的国家增加到除韩国以外的10个国家。到目前为止，已向爱沙尼亚、印度、埃及、挪威、罗马尼亚、澳大利亚、波兰、芬兰、土耳其（按韩文拼音顺序）等国出口了K9自行火炮。以出口波兰为契机，最近韩国军工企业一直致力于东欧市场。截至目前，韩华航空航天公司已向波兰供应超过200门K9，还有152门需要交付。韩国计划在签订出口54门合同的罗马尼亚设立工厂，在当地生产。但也有人预测说，随着中国和东南亚多国发生领土、主权纠纷，东南亚地区国家的武器出口市场可能会在短时间内扩大。今年6月，防卫事业厅曾对菲律宾国防部和韩国航空宇宙产业签订出口12架FA-50轻型攻击机的合同起到了主导作用。这是继2014年出口12架后，时隔11年再次“续约”，规模达到约1万亿韩元（约7亿美元）。特别是菲律宾目前正在推进至少30架规模的多功能战斗机引进事业，因此美国和日本等多数国家都在关注。据悉，作为候选机种，目前韩国的KF-21也被提及。生产K2战车的现代罗特姆正在摸索进军东南亚军工市场。东南亚防卫产业市场的竞争国家是美国和日本。美国凭借强大的战斗机技术力量，最近修改宪法第九条打开武器出口之路的日本则以舰艇技术力量为基础，正在进军东南亚。不过，也有人预测，如果韩国军工企业在出售武器的同时承诺技术转让，可能会得到东南亚国家的选择。某军工企业人士表示：“东南亚国家大部分都希望签订包括技术转让在内的合同，而不是单纯购买武器。就像进军东欧时技术转让和当地生产也起到了很大的帮助一样，如果向亚洲市场提出这样的‘选择’，氛围可能会发生变化。”李沅柱 takeoff@donga.com