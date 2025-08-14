“‘死也要葬在祖国’遵照父母嘱咐来到韩国”

“‘死也要回到祖国安葬’，我是遵照父母的嘱咐来到韩国的。来了之后发现，我们民族的生命力真的很顽强，深深体会到‘放在石头上也能活下去’这句话说得太对了。”12日在仁川南洞区南洞萨哈林会馆见到的萨哈林韩侨二代韩福顺（86岁），操着流利的韩语诉说永久回国感想时，眼中噙满了泪水。韩福顺的父母原本居住在庆尚南道巨济，1939年被日本强征后掳至萨哈林。在萨哈林出生的韩福顺于今年2月遵照父母遗愿永久回到韩国。日本战败后苏联进驻，被强征至萨哈林的韩侨无法回到祖国。但他们并未忘记自己的民族身份。2007年永久回国的南洞萨哈林会馆会长文正贤（87岁）表示：“最令人心酸的是无国籍状态和民族歧视”，“每个人都从未忘记要回到故乡的念头。”无法回到祖国的这些人的父母，每晚都躲进被窝收听韩国广播，思念留在故乡的家人和亲戚。文正贤会长回忆道：“虽然苏联国家保安委员会（KGB）会管制，但父母一到凌晨2点就会收听韩国广播”，“祭祀或生日都按农历过，因为没有农历日历，有时就听着韩国广播来核对日期。”他们对韩国的发展面貌感到自豪。韩福顺表示：“尤其感受到了韩国文化的力量”，“最近韩国化妆品似乎风靡全球。住在美国的孙子5月来韩国时，说韩国化妆品好，买了很多回去。”她接着补充道：“韩国的‘赶快’文化节奏，是必须学习的地方。”作为韩国国内唯一的萨哈林韩侨会馆，南洞萨哈林会馆正为迎接光复80周年准备小型活动。文正贤会长笑着说：“计划分发打糕作为小礼物，边吃边纪念光复节。”仁川=赵维拉记者 jyr0101@donga.com