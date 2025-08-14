李在明23日-24日访日，在与特朗普会谈前先会见石破茂

李在明总统将于23日至24日对日本进行为期两天的访问，这是他上任后首次访问日本，与日本首相石破茂举行韩日首脑会谈。有评价认为，李在明赶在当地时间25日在美国华盛顿会见美国总统特朗普之前抢先与石破茂会晤，这本身就是破格的对日信息。这是韩国总统首次在访美之前访日。据悉，继6月七国集团（G7）峰会的契机之后，李在明和石破茂将第二次会面，再次确认在幕后管理历史、扩大面向未来的合作的“双轨”基调。特别是通过访美前访日的战略选择，李在明会明确表示把韩美日共助放在现政府“实用外交”的第一位。总统室发言人姜由桢13日在新闻发布会上表示：“两国首脑将就巩固面向未来的合作基础、加强韩日、韩美日合作的方案、地区和平稳定、地区及全球性问题坦诚交换意见。”23日，李在明将在东京与石破茂进行会谈后共进晚餐。据悉，24日李在明将不回国，直接前往华盛顿。据分析，就任两个多月后提前启动穿梭外交，是因为任期初期试图巩固以美国为中心的友邦关系的李在明和因参议院选举惨败而面临下台压力、需要政治突破口的石破茂的利害关系一致。据悉，日本在参议院选举结束后邀请李在明访日，李在明原计划在就任30天左右举行，但最终未能成行。部分人分析认为，继1998年金大中-小渊宣言之后，可能会出现包含韩日关系合作蓝图的《李在明-石破茂宣言》。今年是光复80周年，预计光复节祝词中将包含有关韩日关系的未来指向性合作信息，因此，如果通过会谈提出具体的两国合作蓝图，韩日密切程度将达到最高潮。据悉，在此次会谈中，两国首脑还将讨论管理历史问题的原则等问题。分析认为，这是为了建设性解决今年预定举行的佐渡矿山追悼仪式等敏感历史悬案的分歧。在这种情况下，姜由桢当天表示：“随着访美、访日日程的确定，将不推进派遣对日、对美特使团。”/ newjin@donga.com