中秋节长假延长 夏季短途游成新选择

“今年中秋节假期比较长，如果分两次休假经济压力太大，所以打算在南海地区就近度假。”29岁的上班族金某（化名）本月11日表示。他解释道：“热门景点在假期期间既拥挤又昂贵，去一趟回来非但未能休息，反而倍感疲惫。这次假期打算去当地居民常去的餐馆用餐，在市场采购食材后在住所自行烹饪，享受悠闲假期。”受高物价与漫长中秋假期双重影响，今年夏季更多人选择就近开展“迷你度假”。据大韩商工会议所6月发布的《职场人夏季休假计划及政策课题调查》显示，在800名全国职场受访者中，83.5%选择国内旅游。行程安排方面，三天两夜游占比最高（38.9%），其次是四天三夜游（22.7%）和两天一夜游（21.3%）。分析认为，这一现象反映出在10月初长达7天的中秋假期（10月3日至9日）以及持续高物价的双重作用下，人们试图缩减暑假费用的“精打细算”心理。首尔大学消费趋势分析中心研究员全美英（音）解释称：“今年假期较往年更多，因此旅行需求分散，短途旅行的需求进一步增加。再加上经济不景气，选择国内旅游的情况也随之增多。”越来越多游客选择在住宿地自行烹饪：在当地市场采购食材后制作餐食，这种高性价比度假方式渐成主流。41岁的上班族金某（化名）不久前与父母前往江原道束草市旅游时表示：“预订了带厨房的公寓式酒店，最后一天在传统市场采购特产后，在住所烹制晚餐。当前物价持续上涨，生活开支增加，能省则省。”居住在世宗市的姜某（32岁）也表示：“最近物价太高，只在附近超市采购后进行野营度假，人均15万韩元的1晚行程，性价比很高。”青睐性价比度假的趋势亦可从“购物中心度假”（Mall-cance）的流行中窥见一斑。据新世界百货商店数据，其釜山Centum City店上月的销售额较去年同期增长了6%。新世界百货商店相关人士表示：“Centum City内的SPA乐园、滑冰场等可供家庭游客娱乐的设施使用人数有所增加。”以上月第4至第5周为准，金浦、松岛等4家现代百货店Premium Outlets的销售额也比去年同期增长了15.8%。仅从顾客访问量增长趋势来看，增幅接近18.7%。首尔大学心理学教授郭锦珠分析称：“受炎热天气影响，希望在凉爽室内享受休闲的需求增加，使得餐饮、购物等休闲设施一应俱全的百货商店和超市也聚集了众多纳凉游客。”李素贞记者 sojee@donga.com