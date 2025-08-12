韩越商定扩大双边贸易规模 2030年剑指1500亿美元

韩国总统李在明与越南共产党中央委员会总书记苏林举行首脑会谈，并商定以今年韩越两国自由贸易协定（FTA）签署10周年为契机，加强合作以实现两国贸易规模到2030年达到1500亿美元（约合208万亿韩元）的目标。这是为了应对美国相互加征关税导致的全球贸易秩序重组，韩国政府正式推进新南方政策，计划将去年规模为867亿美元（约合120万亿韩元）的对越贸易额扩大约一倍。李在明总统11日与前一天抵韩进行国事访问的苏林总书记在首尔龙山总统办公室举行首脑会谈，并发表了包含上述内容的联合声明。越南共产党中央委员会总书记访问韩国是自2014年时隔11年后的首次，也是李在明政府成立以来首次接待外国最高领导人。越南是继中国、美国之后韩国的第三大贸易伙伴国。李在明总统表示：“越南是韩国非常重要的邻国”，“期待韩越全面战略伙伴关系迈向更高阶段。”苏林总书记回应道：“韩国是越南的重要伙伴，在直接投资和旅游业方面均位居首位”，“希望两国合作能够朝着符合全面战略伙伴关系的方向发展。”两位领导人在联合声明中商定，将两国“全面战略伙伴关系”拓展至尖端科学技术、能源、供应链等未来导向型领域。李在明总统当天表示：“双方商定加强在核电、高铁、新城市开发等大型基础设施领域的合作”，并请求越方支持韩国企业参与越南新建核电站项目及南北高铁建设项目等国家重点项目。两国宣布将推动在人工智能（AI）、生物、能源等尖端领域的共同研究，并扩大可再生能源领域合作。此外，双方还商定加强与越南在关键矿物领域的合作，越南是稀土储量位居世界第二的国家，其稀土是半导体、电动汽车电池等尖端产业的核心材料。申圭鎭 newjin@donga.com