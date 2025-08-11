孙兴慜开启大联盟征程 首秀造点助洛杉矶FC客场逼平

“美国职业足球大联盟（MLS）迎来了‘孙兴慜时代’。”大联盟官方10日在其官网如此报道了孙兴慜（33岁）的洛杉矶FC足球俱乐部首秀消息。大联盟官方补充道：“这位亚洲顶级足球明星从首场比赛就展现出强大影响力。这是一场令人印象深刻的首秀。”孙兴慜当天在客战芝加哥火焰、座无虚席的2025赛季大联盟比赛中，于下半场第16分钟替补登场，首次身披洛杉矶FC俱乐部战袍踏上球场。离开效力十年的英格兰足球超级联赛（英超）托特纳姆热刺后，孙兴慜于7日加盟洛杉矶FC俱乐部，仅三天后便迎来首秀。孙兴慜出场至下半场伤停补时，共踢了38分钟，他成功制造扳平比分的点球，将球队从败局边缘挽救回来。大联盟转播方苹果电视台（Apple TV）整场比赛都对孙兴慜给予重点关注。即使孙兴慜坐在替补席时也不例外。镜头交替对准了正在热身、似乎正等待上场时机的孙兴慜，以及洛杉矶FC俱乐部主教练史蒂夫•切伦多洛（46岁•美国）。解说员多次强调“所有人都在等待这位前英超金靴（2022年•23球）得主孙兴慜”，宣告新的明星已降临大联盟。孙兴慜的转会费据估计为2650万美元（约合369亿韩元），创下该联赛历史最高纪录。当两队1比1僵持不下之际孙兴慜替补登场，看台上爆发出欢呼声。身着韩国国家队、托特纳姆热刺等队服来到现场的球迷们为孙兴慜送上掌声。大联盟官方报道称：“在孙兴慜具有历史意义的大联盟首秀现场，甚至有球迷热泪盈眶。”洛杉矶FC队在下半场第25分钟被芝加哥火焰队攻入一球，以1比2落后。7分钟后，孙兴慜在队友向前送出渗透性传球时，摆脱对方两名防守球员向前冲刺。突入禁区的孙兴慜被芝加哥后卫卡洛斯•泰兰（25岁•哥伦比亚）铲倒。起初主裁判认为泰兰防守动作未犯规，但经视频助理裁判（VAR）复核后，最终判罚点球。这是孙兴慜——这位在英超与世界顶级后卫们进行过无数次激烈速度比拼的球员——其爆发性速度闪耀的瞬间。洛杉矶FC俱乐部由孙兴慜制造的点球，由德尼•布安加（31岁•加蓬）主罚命中，将比分扳为2比2。积分达到37分（10胜7平6负）的洛杉矶FC俱乐部上升至西部联盟第5位。芝加哥（积分36分）则维持东部联盟第9位。赛后孙兴慜表示：“得益于一次漂亮的传球，我获得了点球机会。我确信（与对方后卫）有接触，所以是点球。”他同时说：“不过，没能赢下本该赢的比赛，略显遗憾。”队友们称赞孙兴慜在短暂的训练期内迅速融入了球队。当天为洛杉矶FC俱乐部打入首球的瑞安•霍林斯黑德（34岁•美国）说：“孙兴慜抵达洛杉矶后（因拍摄宣传视频等）辗转了许多地方。即使在这种情况下，他也竭尽全力训练以融入球队，（今天）展现出了球队引进他的原因。”据美国媒体报道，当天孙兴慜替补登场时，芝加哥主场球迷也送上了鼓励的掌声。孙兴慜表示：“在英超踢客场时，总会听到嘘声。（这次）对方球迷也祝贺我首秀，看到他们享受足球的样子，我感到很愉快。”在托特纳姆热刺主要担任边锋的孙兴慜，此战更多出现在中锋位置引领进攻。据足球统计专业媒体“FotMob”数据，孙兴慜尝试了全队最多的3次射门。孙兴慜表示：“我希望下一场比赛能首发出场，留下更强烈的冲击力。”他补充道：“我想在大联盟取得好成绩，帮助这个联赛（在全球范围内）成长。”洛杉矶FC队将于17日客场挑战新英格兰革命队。鄭允喆 trigger@donga.com