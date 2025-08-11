现代汽车集团上半年营业利润跃居全球第二位 超越大众集团

现代汽车集团今年上半年（1月至6月）在营业利润方面超越德国大众集团，跃居全球第二位。根据10日分析各公司公告等资料，现代汽车集团上半年实现销售额约150.07万亿韩元，营业利润约13.01万亿韩元。以营业利润为基准，此业绩仅次于实现约2.28万亿日元（约合21.29万亿韩元）收益的丰田，位列全球第二。德国全球汽车集团大众集团同期的营业利润为67.07亿欧元（约合10.85万亿韩元），不敌现代汽车。现代汽车集团在销售额方面落后于大众集团，但在营业利润方面取得了更佳的业绩。按韩元基准计算全球三大汽车制造商的销售额，大众集团为256.25万亿韩元（约合1583.64亿欧元），丰田为229.87万亿韩元（约合24.62万亿日元），依次为大众集团、丰田、现代汽车。汽车销量方面，依次为丰田（554.488万辆）、大众集团（440.5316万辆）、现代汽车集团（369.6732万辆）。投资市场业界预计现代汽车集团下半年（7月至12月）能够改善其盈利能力。韩国投资证券研究员金昌浩（音）解释称：“若下半年开始在美国生产并销售混合动力汽车，预计可规避关税影响，从而改善盈利能力。”李沅柱 takeoff@donga.com