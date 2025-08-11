驻韩美军司令：“将决定裁减和调整驻韩美军”

驻韩美军司令（四星上将，照片）泽维尔·布伦森8日表示：“将（对驻韩美军的裁减和调整）作出决定。重要的不是‘数字’，而是‘能力’。”他还说：“有关韩美同盟的任何文件中都没有明示敌人。没有任何规定阻止我们（驻韩美军）移动。”这表明，在韩美首脑会谈即将举行之际，不仅有可能裁减驻韩美军，还有可能在没有与韩国事先达成协议的情况下，把驻韩美军投入美中冲突。布伦森8日在汉弗莱营（京畿道平泽美军基地）与国防部出入记者团举行了就任后的首次记者招待会。他说：“驻韩美军需要变化，变化不是针对数字，而是针对能力。”他还表示：“正在考虑在韩半岛部署多领域特遣部队下属的多领域效应营、第五代战斗机。”多领域特遣部队是美国陆军为应对中国、俄罗斯的威胁，在地面、空中、海上、宇宙、网络等所有领域执行作战而创立的旅级特殊战斗部队。也就是说，一直把应对焦点放在朝鲜上的驻韩美军应裁减部分部队，部署能够应对中国、俄罗斯威胁的部队。他还说：“把（战斗力）束缚在一处在军事上并不有效。应随时移动到其他地方执行其他任务。”韩国军方消息人士表示：“这意味着，为了防御台湾和牵制中国，进一步加强驻韩美军的重新部署和战略灵活性，韩国也应积极接受。”布伦森还就所谓的“同盟现代化”表示：“要求韩国进一步加强对朝鲜的应对，这是为了通过同盟现代化确保我们可以执行其他事情的战略灵活性。”他还强调应对中国的必要性称：“朝鲜就像‘紧挨着船的鳄鱼’一样，是最接近的威胁。中国在西部海域展开的活动与过去南中国海的情况非常相似。”《华盛顿邮报》9日援引美国政府内部文件报道称，特朗普政府正在考虑，在韩美关税谈判发表支持改变驻韩美军部署、扩大战略灵活性来牵制中国的公开声明。《华盛顿邮报》称，特朗普政府正在研究将韩国的国防开支从占国内生产总值的2.6%增加到3.8%、并要求增加驻韩美军防卫费分摊额的方案。尹相虎军事记者、平泽=孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com