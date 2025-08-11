音乐剧主创建议韩国观众从《了不起的盖茨比》中寻找化解社会矛盾的启示

“能在首尔演出，真有种‘回到家乡的感觉’啊。”音乐剧《了不起的盖茨比》的美国剧作家凯特•凯里根（45岁）和作词家内森•泰森（48岁）7日下午在首尔江南区GS艺术中心接受《东亚日报》采访时，展露灿烂笑容并如是说。该音乐剧改编自弗朗西斯•斯科特•菲茨杰拉德（1896∼1940年）的同名小说，背景设定于美国大萧条前夕的1920年代。但因制作人申春秀（奥迪康公司代表）作为首位亚裔担任百老汇主制作人，故两人将韩国称为家乡。音乐剧《了不起的盖茨比》因精准刻画了香槟与爵士乐交织的纽约派对背后潜藏的物质主义虚妄与幻灭而广受好评。该剧去年4月首登美国百老汇舞台，今年4月进军英国伦敦西区，并于本月1日在韩国开幕。剧作家凯里根与作词家泰森亦是结婚十年的夫妇。凯里根2009年凭家庭音乐剧《亨利与玛吉》（Henry and Mudge）获克莱本奖；泰森曾以《天堂广场》（Paradise Square）入围托尼奖。但两人表示这是首次共同创作同一部作品。泰森笑言：“我曾与许多天马行空的创作者合作，因此相信与妻子搭档能产生绝佳协同效应。”两人经《了不起的盖茨比》作曲者杰森•霍兰德引荐结识申代表。凯里根表示：“与那些竭力压缩制作成本的百老汇制作人不同，申代表让我们得以自由实现创作构想。”《了不起的盖茨比》讲述了盖茨比为追忆恋人黛茜•布坎南引发的一系列事件。原著通过黛茜表兄尼克•卡拉威的视角展开，而音乐剧则直白呈现了多位角色的情感。凯里根阐释：“1920年代女性虽获投票权，但丈夫出轨仍被社会默许。我们尤其聚焦黛茜、其密友乔丹•贝克，以及黛茜丈夫汤姆•布坎南的情妇默特尔•威尔逊，展现她们作为当时女性挣扎求生的生存之道。”黛茜的独唱曲《美丽的小傻瓜》（Beautiful Little Fool）正是这种思考的产物。该标题在原著开篇仅惊鸿一瞥，音乐剧将其置于第二幕后半段。凯里根解释：“希望观众在充分理解黛茜后，能对她的情感产生共鸣。”歌词创作力求承载原著文学冲击力。泰森表示：“小说中尼克的旁白充满诗意却过于密集，我们尽可能将其转化为角色对白。最爱的唱段是尼克目睹汤姆与默特尔出轨的《大都会剧院》（The Met），这是首兼具俏皮、性感与戏剧张力的完整歌曲。”作品赤裸展现第一幕中盖茨比构筑的幻想世界在第二幕逐步崩塌的过程。凯里根强调：“我们着力刻画角色们意识到所追逐目标皆为泡影时，梦想彻底粉碎的瞬间。”“通过《素食者》等小说及《寄生虫》等电影，可见韩国社会对性别与阶级议题存在深刻讨论。愿我们的作品成为延续这些对话的契机。”（凯里根）“音乐剧《了不起的盖茨比》既是经典百老汇剧目，亦大量运用现代技术。期盼观众享受舞台，感受喜悦。”（泰森）史智媛记者 4g1@donga.com