美国正式实行“战略灵活性”……对朝遏制力不能受损



驻韩美军司令官杰比尔·布伦森表示：“（驻韩美军）应随时前往其他地方执行其他任务。”他还表示，“韩美同盟的任何协定都没有明确指出特定的敌对势力”，强调了此前把朝鲜视为共同威胁的意识的变化。他还表示：“我们要求韩国发挥灵活性，让韩国在应对朝鲜的威胁方面发挥更大的作用，驻韩美军能够执行其他任务。”这正式表明，将把驻韩美军的作用转向遏制中国的“战略灵活性”概念付诸实践。



布伦森在正式记者见面会上作出的上述发言，预示着2006年韩美就战略灵活性原则达成协议后一直没有发生大变化的驻韩美军体制将发生重大转变。这是在距离25日韩美首脑会谈还有两周的时候提出的，说明将成为会谈的主要议题。



重新调整驻韩美军是美国全球战略的一部分，其首要任务是牵制中国，而盟国安保则由本国承担。事实上，韩国难以要求例外，存在现实性的制约。但是，仅凭美国的单方面决定，韩国不能留有卷入美中军事纷争的余地。布伦森表示，驻韩美军在韩半岛以外的移动“没有限制”，这可以理解为，即使没有韩国的同意，在发生紧急情况时，驻韩美军也可以投入到台湾。韩美19年前就战略灵活性达成协议，但明确表示“韩国不会介入与韩国国民的意志无关的东北亚地区纷争”。此次讨论也不应脱离这样的原则。



驻韩美军的重新调整也不能成为削弱对朝遏制力的借口。布伦森说，“驻韩美军的数量不重要，能力更重要”，应该进行协调，不能使之成为裁减驻韩美军的信号弹。去年应对朝鲜核攻击方案被包括在韩美军事演习中，说明驻韩美军是遏制朝鲜的核心轴心。不能给朝鲜发出错误的信号，“对朝核保护伞可能会出现漏洞”。



虽然韩半岛的安保环境正在发生变化，但朝鲜是对韩国的主要威胁的事实并没有改变。布伦森表示：“如果为了提前移交战时作战指挥权而选择捷径，将危及韩半岛的军事应对态势。”必须以韩国增加国防预算及结束移交作战权的准备态势为前提，以韩国主导的韩美联合司令部的运营为长期目标进行准备。在这种情况下，不能损伤对朝遏制力，这得是运用韩美同盟的大原则。

