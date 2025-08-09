美国：“关心并关注金与正的谈话……特朗普有意与朝鲜进行谈判”

美国国务院高级官员当地时间7日就朝鲜劳动党中央副部长金与正暗示将以承认拥核国为前提举行朝美对话的谈话表示，“感兴趣地注意”。对于李在明政府推迟部分韩美联合军演、拆除对朝扩音器的对朝怀柔政策，他评价说：“这是有意义的措施。”有人指出，在韩美首脑会谈即将举行之际，美国要求韩国主导对朝防御的所谓“同盟现代化”，不排除响应朝鲜“进行核裁军谈判”要求的可能性。美国国务院负责东亚太的代理助理国务卿帮办兼朝鲜问题特别代表塞斯·贝利7日在国防部战俘和失踪者确认局年度新闻发布会上表示：“我们看到包括金与正最近谈话在内的朝鲜领导层发表的高层声明，正在关注金与正的谈话。”金与正7月29日表示：“我们国家首脑（国务委员长金正恩）和现任美国总统（特朗普）之间的个人关系还不错。如果朝美首脑之间的个人关系与实现无核化的目的相提并论，那是对对方的愚弄。”贝利在谈及2018年朝美新加坡联合声明时强调：“特朗普总统自第二个任期开始以来，为了达成（联合声明中的）政策目标，一直明确表示有意参与与朝鲜的谈判。”这是在强调美国改善美朝关系的对话意志。新加坡联合声明的内容包括△朝美关系正常化△为实现韩半岛完全无核化而努力△构建韩半岛和平体制△处理战俘和失踪者遗骸等。權五赫 hyuk@donga.com