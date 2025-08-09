三星电子与苹果、现代汽车与通用汽车公司开展合作 韩国企业寻求在“特恩贝里体制”中生存之道



美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森•格里尔7日在《纽约时报》发表署名文章称，“新的经济秩序已在特恩贝里（Turnberry）确立”。以7月27日在苏格兰小镇特恩贝里达成的美国与欧盟（EU）的关税谈判为起点，全球贸易秩序迎来了根本性转折点。这也宣告了以美国为中心、世界各国签订双边协定的新体制，将彻底取代过去30年以世界贸易组织为中心的多边贸易体制。



面对贸易秩序的剧变，韩国出口企业必须加快韩美合作步伐。在此背景下，韩国代表性企业展现出的快速反应值得关注。三星电子6日承接了为美国苹果公司新一代iPhone生产尖端半导体芯片的订单。三星电子同意向苹果供应的半导体是高性能“图像传感器”。这是一种将光转换为数字信号的芯片，被称为“智能手机的眼睛”。迄今为止，该领域全球第一的日本索尼公司一直独家供应。



上月，三星电子还与美国电动汽车企业特斯拉签订了价值165亿美元（约合22.9万亿韩元）的人工智能芯片生产合同。将向特斯拉供应的新一代自动驾驶系统半导体“AI6”是扮演自动驾驶汽车和机器人“大脑”角色的芯片，目前由中国台湾的台积电（TSMC）生产。



三星电子之所以能取得这些成果，一方面得益于其卓越的半导体设计和生产能力，另一方面也因其早已在美国布局生产设施。苹果的芯片将在三星电子位于美国得克萨斯州奥斯汀的工厂生产，特斯拉的芯片则将在得克萨斯州泰勒市正在建设的工厂生产。正是三星电子具备本地化供应能力，才促使苹果（需配合特朗普政府的关税政策及美国制造业复兴基调，提高美国本土生产比重）和特斯拉（需大量使用美国本土生产的零部件）选择了三星电子作为合作伙伴。



现代汽车集团则决定与美国通用汽车公司（GM）共同开发5种面向北美及中南美市场销售汽车的（底盘）平台。在关税压力下盈利能力可能恶化的局面中，两家公司若共同开发并生产作为汽车骨架的平台，将能节省大量成本。对现代汽车而言，此举有望拓展其在美国深受消费者欢迎、但此前未能积极攻占的皮卡业务；对通用汽车公司而言，则期待能弥补其落后的混合动力车技术，产生协同效应。



在特朗普政府主导诞生的“特恩贝里体制”下，守护“全球第六大出口国”的地位并非易事。更多的韩国企业家需放眼全球，以打破既有固定观念的思维方式，顺应新秩序，勇于挑战和投资。

