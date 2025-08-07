孙兴慜转会洛杉矶FC引发轰动

“整个韩裔社区似乎都因为孙兴慜（33岁）要来的消息而沸腾了。”居住在美国加利福尼亚州洛杉矶（LA）东南部奥兰治县的居民金德荣（29岁）如是说。金德荣补充道：“同事们也都因为孙兴慜的消息而兴奋不已，喜悦之情溢于言表。”他接着说：“往常每逢有孙兴慜比赛的日子，大家就会聚在韩餐厅关注他的表现。在异国他乡拼搏的孙兴慜，对韩裔来说既是巨大的慰藉，也是生活的动力。如果孙兴慜的比赛在附近举行，我一定会去现场观看。”孙兴慜前往洛杉矶已成定局。美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC足球俱乐部于6日宣布，“韩国时间7日上午7时将在主场BMO体育场发布重大消息”。鉴于孙兴慜加盟洛杉矶FC俱乐部已是“公开的秘密”，此次活动极有可能是孙兴慜的加盟仪式。孙兴慜在3日于首尔世界杯体育场对阵纽卡斯尔联队的英格兰足球超级联赛（EPL）季前友谊赛（1比1，平局）后，告别了效力十年的托特纳姆热刺队。5日出境的孙兴慜于6日经由洛杉矶国际机场踏上美国土地。机场人山人海，挤满了手持各种横幅和应援标语迎接孙兴慜的球迷。孙兴慜随后立即前往BMO体育场，在观众席上观看了洛杉矶FC俱乐部对阵老虎大学队（墨西哥）的联盟杯比赛。孙兴慜在比赛中鼓掌的画面也出现在了大屏幕上。引进前英格兰足球超级联赛最佳射手的孙兴慜后，洛杉矶FC俱乐部被评价为已具备冲击美国职业足球大联盟巅峰的实力。MLS共有30支球队，分为东部和西部两个赛区，每个赛区15支球队，每队进行34场常规赛。然后通过每个赛区9支球队参加的季后赛决出总冠军。截至当天，洛杉矶FC俱乐部积22分（10胜6平6负），位居西部赛区第6位。然而，抛开成绩不谈，洛杉矶FC俱乐部引进孙兴慜所能获得的最大利益，在于能够赢得5000万韩国人成为球迷。孙兴慜的前东家托特纳姆热刺队同样依托孙兴慜的人气，收获了球衣销售、季前巡回赛、赞助商引进等多重利好，并与锦湖轮胎等韩国企业建立合作伙伴关系，以此拓展亚洲市场。洛杉矶作为球队所在地，也增添了协同效应。洛杉矶对韩国球迷而言早已是一座熟悉的城市，因为这里是美国职业棒球大联盟（MLB）人气球队洛杉矶道奇队的所在地，曾拥有“韩国特级”朴赞浩（52岁，已退役）和“蓝色怪物”柳贤振（38岁，韩华鹰队）等球星。目前，内野手金慧成（26岁）也身披道奇队战袍。此外，洛杉矶还是美国韩裔人口（约32万）最多的地区。同样作为美国最大规模的洛杉矶韩国城，扮演着美国韩裔社区核心枢纽的角色。美国体育专业媒体《The Athletic》报道称：“洛杉矶FC俱乐部将向托特纳姆热刺支付约2000万英镑（约合368亿韩元）转会费，这将是美国职业足球大联盟史上最高转会费。”此前的纪录是亚特兰大联队在引进埃马纽埃尔•拉特-拉斯（26岁，科特迪瓦）时，向米德尔斯堡队（英格兰）支付的2200万美元（约合305亿韩元）。尽管有人认为以引进一名30多岁球员的费用而言显得过高，但也有分析指出，洛杉矶FC俱乐部反而能通过这笔签约获得更大的商业利益。正如道奇队凭借日本“超级明星”大谷翔平（31岁）获益一样，分析认为孙兴慜带来的营销效应将抵消这笔转会费。韩钟浩记者 hjh@donga.com