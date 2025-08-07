“责任总理？宪法上只存在完善总统制形式的总理”

“我本来就不喜欢‘责任总理’这个词和制度。韩国宪法中存在的总理制度，是作为总统制这一原则的补充形式。”国务总理金民锡5日在接受《东亚日报》采访时，就“总理金民锡的作用”强调：“在现行宪法下，认为总理的作用是辅佐总统，这是正确的，从根本上说是‘部长第一人’的作用。”一直以李在明总统的“参谋长”自居的金民锡强调，实际国政运营的主体和责任不在于总理，而是在总统身上。当天《东亚日报》在首尔市钟路区政府首尔大楼总理办公室对金民锡进行独家采访，持续了1小时20分钟左右。7月4日就任的金民锡就任职一个月的感想表示：“现在有点感觉了。我想应该正式开始奔跑了。”● “关税谈判，是最佳结果，也是有意义的结果”问：就任后，你就提到了“凌晨总理”“参谋长”“解说员”等多个角色。答：这是对我的任务的设定。凌晨总理在与国民的关系中诚实地观察情况后及早行动，参谋长是就与总统的关系而言的，情况本部长说的是在党政室（执政党、政府、总统室）这种层面进行协调。最近，总统似乎在将其领导能力性格朝着设定和提出国家议题的方向明确。此次公开国务会议和提出产业灾害相关问题就是代表性的事例。他经常对我说，总理应该对内治的执行负最大限度的责任。问：对于最近达成协议的韩美关税谈判，你评价称“已尽最大努力，仍留下了遗憾”。具体指的是哪些部分？答：与其他国家相比，留给新政府上台后的时间本身就很短，考虑到这一点，与韩国的主要竞争国家相比，并没有出现处于相对劣势的结果。从这一点看，这是尽最大努力的结果，也是有意义的结果。只是受谈判的影响，如果腰带勒紧、呼吸困难，就会出现困难的人，这一点令人遗憾。问：在如何准备与美国的后续谈判？答：（此次谈判）因为是由美国主导的局面，只要（美国）维持着提出问题的权限，游戏的局面总有可能改变。另外，此次协议的后续协议是名为“空白”的协议。还剩下具体如何进行基金构成和收益结构等的领域。而且根本不是书面协议，因此存在协议的开放性乃至未知的领域。从这个意义上讲，我们必须保持紧张，继续前进。”问：如何看待人事革新处长崔东锡的去留问题？答：我认为这不是法律上存在任何是非或从根本上重新考虑公职录用的理由。我知道争议，但我认为这并不属于根本不可能（聘用）的领域，是由总统决定的。崔处长本人也要守住防线，在工作上表现出成果。拿他过去的言行举止再次讨论去留问题的阶段已经过去了。问：对赦免前法务部长曹国有何看法?答：这正是总统的固有权限。关于赦免权，李总统应该会听到很多不同的声音，并考虑各种因素。因为是公开提出问题的事件，谁来特别多说几句又有什么意义呢？● “党政室是命运共同体……紧密的沟通是基本。”问：除了每周一与李总统进行周例报告会外，还如何与李总统进行沟通？答：就上周来看，（一周）平均去龙山三四次。除了一小时左右的每周例会外，三四次见面时也会谈一个小时以上，必要时随时以方便的方式向我下达指示，我也经常进行报告。这种沟通的经验我们已经积累了几年。有时即使不一一和（总统）配合，事后看来也有很多类似判断和类似的话。公务员们去总统室报告后，会过来跟我说，我听说过，说是总统和总理说了类似的话。问：李总统强调党政室一致….答：我和（共同民主党）代表郑清来时也说过这样的话，党政室关系的基本是紧密的沟通。我们完全就是命运共同体、责任共同体。创造政权的势力要团结一致走到底。只有协调所有分歧，国政取得成功，之后才能稳定下来。问：结束任期时，您想让国民记住是什么样的总理？答：我认为，在应该在我们社会扎根的某种社会对话、社会协约等运营原理上，我应该向强化青年平台的方向发挥更大的作用。简单地说，在解决韩国社会问题上，要进一步提高青年层的参与度，从他们的观点出发，努力寻找解决问题的方法。通过最近开始的“K-讨论国家”，我们也想处理青年层关注的年金、教育、劳动等问题。权五赫、黄亨俊记者 hyuk@donga.com、constant@donga.com