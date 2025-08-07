越过了不讲道理的特朗普，又遇到岿然不动的共同民主党



在越过关税谈判这座大山后回想起来，哪有这样的不讲道理的谈判。就像是被拖进小巷，两边的口袋被掏得干干净净，却只能安慰自己，还好比别人少被抢了一些，保住了藏在袜子里的钱，真是令人苦涩的处境。美国白宫公开的集体纪念照颇具象征性。韩美双方各有5人总共10人竖起大拇指，但露出牙齿灿烂大笑的人，包括特朗普总统、商务部长卢特尼克、国务卿鲁比奥等3人，都是美方人士。



韩国谈判代表团表示：“谈判过程和战争一样。切身感受到了血都流干了。”一旦谈不拢，就得死死拽住拍着桌子说“那就直接按25%的关税走吧”的美方代表的裤腿。所幸凭借“MASGA（让美国造船业再次伟大）”这张牌等打开了突破口。三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣、韩华集团副会长金东官等财界也全体出动，助了一臂之力。在被评价为防守成功的关税谈判过程中，政府、执政党和企业是“一个团队”。



但是刚从华盛顿回来，团队就解散了。就像国家队集训结束后回到各自所属球队的选手一样分道扬镳。面对顽强的美国一直汗流浃背的政府和执政党，对韩国企业表现出了强硬的态度。继修改商法之后，不断推进“更厉害的商法”“黄色信封法”“上调法人税”等。任何哭诉和说服都不好使。企业们的心情就像是站在茫然的墙壁前，一如面对特朗普总统一样。



特朗普政府看待他国的态度和共同民主党对待企业的方式有着奇妙的相似之处。核心支持势力的利益优先。如果说特朗普以“美国”和“白人”为中心，那么韩国政府就是“蚁民”和“工会”。只要对我们有利，就不会太在意对方受到的打击。“关税会使自由贸易萎缩，最终损害消费者”“如果企业经营萎缩，经济增长就会变得困难”等教科书式的劝说行不通。



另一方面，通过频繁变奏进行“希望拷问”。特朗普有时似乎要让步，说“我很宽容”，但事实上答案早已定下。在友好的谈判氛围中掉以轻心的印度和瑞士被狠狠地敲打了后脑勺。经济界对声称“企业是成长的中心”并扩大身体接触的政府和执政党寄予了“或许”的期待，最终却是“还是”。6月30日，共同民主党与经济团体举行了商法修改案座谈会，但三天后立即通过了修改案。7月14日，李在明总统在听取经济团体对“黄色信封法”的担忧后，第二天就公开表示“最晚也要在下个月处理”。



关税从25%下调到15%，似乎得到了一些利益，但从企业的立场来看，负担从0%增加到15%。像第二季度创下历史最高销售额、营业利润却暴跌的现代汽车和起亚汽车一样，下半年席卷整个产业的关税风暴的影响很难预测。在这种情况下，如果经营权不稳定和资金梗塞（商法）、劳资关系不稳定（黄色信封法）、费用增加（法人税）等，同时遭受打击，一般的企业将难以坚持下去。



随着各国关税谈判大致结束，企业们要拿着各自收到的关税成绩单在全球市场展开战争。优秀的军队以后勤取胜，但现在难以期待从本国得到补给。从现在开始，为了减少企业的过度负担，消除不合理的限制，应该齐心协力。希望能回想起面对毫无让步想法的美国时的郁闷心情。标榜实用主义的李在明政府和执政党应该与不讲道理的特朗普政府不同。我想相信，会是那样。

