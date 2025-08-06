梁民革梦想接过孙兴慜留下的7号球衣

“我会穿上孙兴慜大哥留下的7号球衣。”梁民革（19岁•托特纳姆热刺）于5日前往英国时这样说道。托特纳姆热刺俱乐部在为效力球队十年、作为招牌球员的孙兴慜（33岁）送行之际，将他曾身披的7号球衣指定为“临时封存号码”。这意味着在找到孙兴慜的替代者之前，7号球衣将不会授予任何球员。孙兴慜以3日在首尔世界杯体育场对阵纽卡斯尔联队的友谊赛作为告别战，离开了托特纳姆热刺。梁民革也在英格兰超级联赛（EPL）所属球队之间的这场比赛中，于下半场替补登场亮相。梁民革表示：“与兴慜大哥相处的时间说短也短，说长也长，我得到了他很多帮助。他在托特纳姆热刺本就是一位非常了不起的球员，所以对于这是他的最后一场比赛，我感到很遗憾。”他接着说：“虽然也曾想过能再多一起踢球该多好，但这是大哥的选择。即使在他离队的时刻，我也感受到他带走了很多东西。我也想象过自己终有一天会有那样的时刻。”托特纳姆热刺球员团队抵达韩国时，梁民革曾与孙兴慜一同手持太极旗入境；比赛结束后，两人也相拥告别。入选了托特纳姆热刺选定的五名新秀、并随队一同来到韩国的梁民革说：“孙兴慜大哥离开了，现在只剩我一个人，我会咬牙拼命努力的。”梁民革还解释了当日“独自出境”的原因。托特纳姆热刺球员团队已于4日启程前往英国，但梁民革到了仁川国际机场后又折返。好事者之间甚至出现了“梁民革是不是忘带护照了”的调侃。梁民革对此说明：“原本是计划和队友们一起出境的，但俱乐部照顾我说‘可以多休息一天再走’。绝对不是忘带护照，是当天才决定的。”不过，梁民革在本赛季似乎仍将以租借身份效力托特纳姆热刺以外的其他球队。梁民革今年1月离开韩国职业足球联赛的江原足球俱乐部加盟托特纳姆热刺，但上赛季是以租借球员身份在英格兰足球冠军联赛（二级联赛）的女王公园巡游者队效力。梁民革表示：“上赛季中途加入并不容易，表现也未能让自己满意。”他补充道：“新赛季的去向尚未确定。”金正勋记者 hun@donga.com